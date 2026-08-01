Viuda de Carlos Manzo cuestiona versión oficial sobre el móvil del asesinato

Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan y viuda del exalcalde Carlos Manzo, cuestionó la versión presentada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sobre el móvil del asesinato de su esposo, al considerar que aún existen inconsistencias y líneas de investigación que no deben descartarse.

Las declaraciones de Quiroz surgieron después de que el Gobierno federal informara que, de acuerdo con las investigaciones y los testimonios de personas detenidas, integrantes de la célula delictiva “Los Rs”, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), consideraban que Carlos Manzo representaba una provocación por las acciones emprendidas contra la delincuencia organizada.

Sin embargo, la alcaldesa señaló que esa explicación no responde completamente a las dudas que persisten sobre el caso. Afirmó que desea conocer con precisión quién ordenó el crimen y cuáles fueron las verdaderas razones detrás del homicidio del entonces presidente municipal de Uruapan.

Quiroz insistió en que no debe cerrarse la posibilidad de investigar una posible línea política, además de la relacionada con la delincuencia organizada, pues recordó que su esposo había denunciado amenazas y mantenía diferencias con diversos actores políticos antes de ser asesinado.

El posicionamiento ocurre luego de la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, identificado por las autoridades como presunto líder de “Los Rs” y señalado como autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante un evento público por el Día de Muertos en Uruapan.

Aunque reconoció el trabajo realizado por las autoridades para lograr la captura del presunto responsable, Grecia Quiroz subrayó que la investigación no debe darse por concluida. Consideró necesario esclarecer todos los elementos del caso y llevar ante la justicia a cualquier persona involucrada, independientemente de su cargo o filiación.

Desde el asesinato de Carlos Manzo, las autoridades han detenido a más de una treintena de personas presuntamente relacionadas con el crimen, como parte de una investigación que continúa abierta. La Fiscalía y el Gobierno federal sostienen que el homicidio fue planeado por integrantes de la organización criminal, mientras que la alcaldesa mantiene su exigencia de que se investiguen todas las posibles motivaciones detrás del ataque.