Destruyen 3 narcolaboratorios en Sinaloa

Cateo Narcolaboratorio desmantelado. (Marina)

La Secretaría de Marina y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), localizaron y destruyeron tres laboratorios clandestinos utilizados para la elaboración y resguardo de drogas sintéticas en inmediaciones del poblado El Terrero, en el estado de Sinaloa.

Esta acción se llevó a cabo durante recorridos terrestres realizados como parte de las operaciones permanentes de búsqueda, localización, neutralización y destrucción de laboratorios clandestinos, así como de erradicación de plantíos ilícitos en el área de operaciones asignada.

Durante el operativo fueron localizados tres laboratorios clandestinos, donde se aseguraron aproximadamente tres mil litros de precursores químicos líquidos, entre ellos acetona, propilenglicol, alcohol, ácido clorhídrico, alcohol desnaturalizado, tolueno y glicerina, además de diversos accesorios utilizados para la elaboración de drogas sintéticas, como cubitanques, bidones, tinas, máscaras para gas, una carretilla y otros implementos.

Los laboratorios quedaron registrados dentro de la carpeta de investigación correspondiente de la FGR y fueron destruidos en el lugar por el personal participante, conforme a los protocolos establecidos y con la presencia de la autoridad ministerial competente.