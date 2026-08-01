Sheinbaum promete seguir haciendo caminos en la Mixteca, Oaxaca

Presidenta de México en Oaxaca

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comunicó este sábado que mientras esté al frente del Gobierno de México seguirá construyendo infraestructura carretera en la Mixteca oaxaqueña, y adelantó que en una labor coordinada entre Federación y gobierno estatal se invertirán 37 mil 800 millones de pesos para infraestructura carretera.

Como parte de este programa, el Gobierno Federal destacó que solo con el Programa General Lázaro Cárdenas del Río se han construido más de mil kilómetros de carretera, caminos rurales y artesanales en la región Mixteca y van por más, ya que solo para este programa se invertirán 5 mil 189 millones de pesos entre 2025 y 2026.

Ante cientos de pobladores reiteró su compromiso por continuar mejorando todos los caminos de la Mixteca, “ya iniciamos el año pasado y no vamos a parar, mientras estemos en la presidencia, mientras el pueblo de México considere que debemos de seguir en la Presidencia vamos a seguir haciendo caminos en la Mixteca, en todo Oaxaca, pero particularmente en toda la Mixteca”, enunció.

Durante la supervisión de la reconstrucción de caminos en Santo Domingo Tonalá, en esta entidad, se destacó que hasta el momento se han construido mil 202 kilómetros de caminos y carreteras contemplados en 9 proyectos estratégicos concluidos, así como 19 caminos rurales.

La mandataria dio a conocer que son cuatro tipos de caminos los que se atienden en la región: la rehabilitación de caminos principales, rehabilitación de los caminos secundarios, los caminos artesanales y los caminos rurales o también conocidos como sacacosechas. Todo ello como parte del primer punto del Plan General Lázaro Cárdenas.

Como segundo punto, la Jefa del Ejecutivo Federal destacó la construcción de obras de agua potable como el rescate de las Plantas de Tratamiento que fueron abandonadas por los municipios ante la falta de recursos, por lo que anunció una nueva tarifa de electricidad para que las plantas de tratamiento puedan seguir operando; además de acercar el riego a las zonas agrícolas.

Agregó que otras prioridades del Plan General Lázaro Cárdenas es el fortalecimiento de las escuelas, a través del programa La Escuela es Nuestra; la rehabilitación y equipamiento de las Casas de Salud municipales, que se sumen a los Centros de Salud y nuevos hospitales que construye el Gobierno de México; y el apoyo para las y los artesanos que inició en la región Amuzga de Oaxaca.

Se construirán 76 caminos en la Mixteca

Por su parte, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, informó que en este 2026 se van a construir 76 caminos artesanales en la mixteca oaxaqueña, con una inversión de mil 255 millones de pesos (mdp) y una longitud de 193.5 kilómetros para atender seis planes de justicia: el de la Región Mixteca, del Pueblo Chocholteco, Pueblo Afromexicano, Pueblo Amuzgo, Pueblo Zapoteco y Chinanteco; y el Pueblo Xhidza y Xhon de la Sierra Juárez.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que la inversión total en obras carreteras para la mixteca oaxaqueña asciende a casi 4 mil 900 mdp para una cobertura de mil 137 km y que forma parte del presupuesto de 13 mil 160 mdp para este año en infraestructura de Oaxaca. Subrayó que el presupuesto sexenal para la entidad es de 37 mil 800 millones de pesos.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, agradeció a la presidenta por llevar estas obras a quienes más lo necesitan.

Además, informó que desde el gobierno estatal se suma con una inversión de 5 mil mdp para fortalecer la infraestructura carretera, con lo que se han construido mil 202 km de caminos y carreteras en la entidad, además de 22 caminos rurales derivados del rescate de trenes, que se han integrado al Plan General Lázaro Cárdenas y ha beneficiado a más 37 mil personas, a lo que se suma la creación de 1,470 empleos.