Buques de la Armada de México llevan 718 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela

Ayuda humanitaria para Venezuela

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Marina informaron que este viernes zarparon del puerto de Veracruz los buques ARM Papaloapan y ARM Huasteco, para llevar insumos hacia la República Bolivariana de Venezuela, que suman un total de 718 toneladas de ayuda humanitaria.

A través de un comunicado, ambas instituciones indicaron que en estrecha colaboración entre las dependencias, así como de la Secretaría de Gobernación, la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz (ASIPONA Veracruz) y diversas autoridades federales, se realizaron las labores correspondientes para el embarque y traslado de los apoyos.

“En estrecha colaboración entre la SRE, la Marina, la Secretaría de Gobernación, la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz (ASIPONA Veracruz) y diversas autoridades federales, se llevaron a cabo las labores correspondientes para el embarque y traslado de los apoyos”, destacó el escrito.

Asimismo, expuso que el buque “Papaloapan” transporta aproximadamente 684 toneladas de insumos, mientras que el “Huasteco”, lleva aproximadamente 34.5 toneladas, sumando en total las 718 toneladas reportadas.

“Con estas acciones, el Gobierno de México refrenda su vocación solidaria, así como su espíritu de cooperación y tradición humanitaria con los pueblos de América Latina y el mundo que enfrentan situaciones de necesidad, fortaleciendo los lazos de colaboración entre las naciones”, finalizó el comunicado.