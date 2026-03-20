Registro Pensión Bienestar de 30 a 64 años: ¿Cuáles son los requisitos y cómo inscribirse? Conoce cómo registrarte en la Pensión Bienestar de 30 a 64 años 2026, cuáles son los requisitos y hasta cuándo tendrás para realizarlo (Gobierno de México)

Se abrió el registro para la Pensión Bienestar de 30 a 64 años 2026, conoce cómo inscribirte, cuáles son los requisitos y de cuánto será el monto exacto que podrás recibir este año.

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad abrió un periodo de registro para el mes de marzo, el cual estará disponible del 23 hasta el 29 de marzo en todo el país.

Con el objetivo de apoyar el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad permanente, el Gobierno de México les otorga de manera bimestral $3,300 pesos.

¿Cuáles son los requisitos para la Pensión para Personas con Discapacidad?

Si estás interesado en registrarte para la Pensión Bienestar de 30 a 64 años, aquí te decimos cuáles son los requisitos para realizar tu registro:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, credencial del INAPAM o carta de identidad)

vigente (INE, pasaporte, credencial del INAPAM o carta de identidad) CURP de impresión reciente

de impresión reciente Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (recibo de teléfono, luz, agua o predial)

no mayor a 6 meses (recibo de teléfono, luz, agua o predial) Certificado médico d e discapacidad permanente emitido por una institución pública de salud

d emitido por una institución pública de salud Teléfono de contacto (celular y de casa)

Recuerda que en Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro la Pensión para Personas con Discapacidad únicamente será otorgada a personas de entre 0 a 29 años.

Mientras que en el resto del territorio nacional se puede solicitar desde los 0 hasta los 64 años de edad.

Calendario de registro: ¿Qué días me toca inscribirme según mi apellido?

Una vez tengas los anteriores documentos, tendrás que acudir a algún Módulo de Bienestar para realizar tu registro de manera presencial en el día asignado según la inicial de tu primer apellido.

Por lo que, aquí te compartimos cuál es el calendario de registro para la Pensión Bienestar de 30 a 64 años:

Lunes 23: Letras A, B, C

Letras A, B, C Martes 24: Letras D, E, F, G, H

Letras D, E, F, G, H Miercoles 25: Letras I, J, K, L, M

Letras I, J, K, L, M Jueves 26: Letras N, Ñ, O, P, Q, R

Letras N, Ñ, O, P, Q, R Viernes 27: Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z

Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z Sábado 28 y domingo 29: Todas las letras

Los Módulos de Bienestar se encuentran disponibles de lunes a domingo en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

¿Cómo ubicar mi módulo de Bienestar para el registro de la Pensión para Personas con Discapacidad 2026?

Para conocer cuál es el módulo de Bienestar más cercano a tu domicilio y puedas acudir a registrarte para la Pensión Bienestar de 30 a 64 años, estos son los pasos que debes seguir:

Ingresar a la página del Gobierno de México “ubica tu modulo bienestar”

Seleccionar tu entidad y municipio de procedencia

y de procedencia Dar clic en la opción de “No soy un robot” y en “Buscar”

Siguiendo esos pasos automáticamente la página te arrojará los módulos disponibles cerca de tu ubicación.