Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del 20 de marzo de 2026: números ganadores y bolsa acumulada.

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotenal) llevará a cabo el sorteo correspondiente al Melate, Revancha y Revanchita de este viernes 20 de marzo de 2026, uno de los juegos más esperados por los participantes debido a las bolsas acumuladas que se ofertan en cada edición, que en esta ocasión asciende a los 369 millones de pesos.

Los resultados de estos sorteos se publican tras la realización del evento, que ocurre en punto de las 21:00 horas, por lo que la información se actualiza conforme se dan a conocer los números ganadores oficiales.

Cuándo se realiza el sorteo y cómo se publican los resultados

El sorteo de Melate, junto con sus modalidades Revancha y Revanchita, se lleva a cabo en días específicos de la semana, incluyendo el viernes, en un evento programado durante la noche. Es en ese momento cuando se definen las combinaciones ganadoras que participan por los premios mayores.

La publicación de resultados suele hacerse minutos después de que concluye el sorteo.





Premios del sorteo del 20 de marzo

Para este sorteo, la bolsa acumulada del Melate alcanzó una cifra millonaria de casi 30 millones de pesos, lo que incrementó el interés de los participantes. En el caso de la Revancha y Revanchita, los montos también resultaron atractivos, ya que estas modalidades suelen concentrar premios incluso mayores cuando no hay ganadores en sorteos anteriores.

Estos acumulados son un factor clave para la popularidad del juego, ya que aumentan conforme no se registran acertantes del premio mayor, generando expectativa entre quienes participan de forma regular.

Dónde consultar los números ganadores oficiales

Los números ganadores del Melate, Revancha y Revanchita se pueden consultar en canales oficiales una vez concluido el sorteo. La información se actualiza en tiempo real en plataformas autorizadas, así como en sitios informativos que replican los resultados, cómo es La Crónica.

Es importante verificar los resultados únicamente en fuentes oficiales o confiables para evitar confusiones, especialmente debido a que las publicaciones previas al sorteo no incluyen los números definitivos.