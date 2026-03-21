Convoy Nuestra América zarpa desde Yucatán con dirección a Cuba; hubieron retrasos por mal tiempo

Convoy Nuestra América zarpa desde Yucatán (Alonso Cupul/EFE)

La delegación mexicana del convoy Nuestra América comenzó este viernes el envío de ayuda humanitaria hacia cuba con la salida de un primer buque desde Puerto Progreso, Yucatán, debido al mal clima, dos más zarparon este sábado desde Isla Mujeres.

Adnaan Stumo, coordinador marítimo de la iniciativa, explicó que se prevé mal tiempo en la travesía, razón por la que finalmente fue retrasada la salida de los dos veleros de Isla Mujeres.

“Tenemos un pequeño problema con los vientos. Tenemos que llegar lo más pronto posible porque hay mucha gente esperándonos ahí, pero vamos a tener que enfrentar un poco de mal tiempo”, indicó Stumo.

Convoy Nuestra América zarpa desde Yucatán (Alonso Cupul/EFE)

Por su parte, los otros dos barcos donde viajan ocho activistas y una menos de edad de tres años, comenzaron su viaje hacia la isla caribeña este sábado.

La embarcación estaba programada para zarpar la tarde del viernes, pero debido a las malas condiciones meteorológicas, retrasaron casi un día su viaje.

Aunque las fuertes rachas de viento se mantienen en la zona, una ligera disminución durante las primeras horas del día permitió que las dos embarcaciones pudieran iniciar la travesía desde Puerto Manglares, en lo que se conoce como el puerto de abrigo, y donde permanecieron los veleros para los preparativos del viaje.

Convoy Nuestra América zarpa desde Yucatán (EFE)

Se prevé que el convoy Nuestra América, llegue a tierras cubanas el lunes 23 de marzo y transporta alrededor de 30 toneladas de ayuda, entre alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares recolectados por organizaciones de la sociedad civil.

La misión forma parte de una iniciativa de solidaridad impulsada por organizaciones civiles que busca entregar ayuda humanitaria en medio del deterioro económico en Cuba y del embargo impuesto por Estados Unidos.

Solo el buque que partió desde Puerto Progreso pudo zarpar, además con un día de retraso respecto a su salida originalmente prevista para el 19 de marzo.

Los organizadores indicaron que los veleros transportarán una parte menor de la carga total, mientras que la mayor proporción de la ayuda fue enviada en el buque que partió desde Puerto Progreso.

“Son tres o cuatro toneladas, así que un 10% se llevan los barcos pequeños, los veleros, y lo demás se va en el buque”, manifestó Stumo.

La ayuda recolectada proviene de una red de organizaciones sociales y colectivos internacionales que han impulsado iniciativas similares en otros contextos.

La misión forma parte de una iniciativa de solidaridad impulsada por organizaciones civiles que busca entregar ayuda humanitaria en medio de la profundización del bloqueo impuesto por Estados Unidos.

El convoy Nuestra América está inspirado en la Flotilla Global Sumud, que en 2025 zarpó en camino a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria, fallando en el camino debido al bloqueo de Israel. (Con información de EFE)