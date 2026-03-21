Hacienda reactiva el subsidio a las gasolinas debido al alza global del crudo

Subsidio a las gasolinas (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció la reactivación del subsidio al impuesto de las gasolinas Magna, Premium y diésel del 21 al 27 de marzo, tras varios meses sin otorgar este estímulo, en medio del encarecimiento del petróleo por la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Según el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el apoyo aplicará a los tres combustibles, en un contexto de recientes incrementos en los precios internacionales del petróleo.

El subsidio al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) no se otorgaba desde hace casi un año.

Para estas fechas, el estímulo fiscal será de 24.08% para la gasolina Magna, equivalente a alrededor de 1.61 pesos por litro; de 7.47% para la Premium, unos 0.42 pesos y de 61.8% para el diésel, cerca de 4.5 pesos por litro.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó desde la inauguración de la 89 Convención Bancaria, celebrada en Cancún, que su Gobierno cuenta con mecanismos fiscales para amortiguar posibles alzas en los combustibles ante el encarecimiento del crudo derivado del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha generado preocupación a nivel mundial por el suministro energético global.

Por esto, el IEPS permite ajustar o reducir el impuesto para evitar incrementos en los precios del consumidor.