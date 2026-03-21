Ley de Fomento a la Inversión en Infraestructura debe regular riesgos contra comunidades: Ramírez Cuéllar

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INVERSÓN MIXTA Alfonso Ramírez Cuéllar comentó que la discusión nacional sobre la iniciativa de Ley de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, presentada por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo abre una oportunidad histórica para consolidar un modelo de crecimiento económico con justicia social, en el que la inversión pública y privada se orienten a cerrar brechas regionales y garantizar derechos.

El diputado y vicecoordinador de los diputados de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, destacó que la iniciativa de Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum contiene elementos fundamentales para el desarrollo nacional y contra la pobreza, aunque señaló que él mismo tiene una propuesta similar en la que plantea la regulación de riesgos, la rendición de cuentas y la orientación social de los proyecto.

Ramírez Cuéllar dijo que ambas iniciativas tienen una visión compartida sobre el papel estratégico de la infraestructura como motor del desarrollo nacional.

El legislador indicó que uno de los objetivos de esta ley debe fijar la obligación de evitar esquemas donde se privatizan ganancias y se socializan pérdidas, y garantizar que cada inversión tenga un impacto tangible en el bienestar de la población.

El líder parlamentario dejó en claro que respalda la iniciativa del Ejecutivo federal al coincidir en un modelo de inversión que impulsa el crecimiento con bienestar, así como en el uso de esquemas y vehículos para coordinar el financiamiento.

“Ambas propuestas convergen en fortalecer la inversión mixta, detonar proyectos estratégicos y promover prosperidad compartida en todas las regiones”, puntualizó.

Alfonso Ramírez Cuéllar comentó que la discusión nacional sobre la iniciativa de Ley de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, presentada por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo abre una oportunidad histórica para consolidar un modelo de crecimiento económico con justicia social, en el que la inversión pública y privada se orienten a cerrar brechas regionales y garantizar derechos.

El legislador subrayó que la iniciativa que él presentó recientemente —Ley de Infraestructura para el Bienestar— parte de un diagnóstico claro: los esquemas anteriores de inversión, particularmente las asociaciones público-privadas, generaron desequilibrios, opacidad y una distribución inequitativa de beneficios, por lo que es indispensable construir un nuevo marco normativo centrado en el interés público, la transparencia y la rentabilidad social.

En su iniciativa, dijo el diputado, se establecen esquemas específicos como la inversión mínima, mixta e indirecta para regular la participación y los riesgos entre los actores. En tanto, señaló que la iniciativa del Ejecutivo propone la creación de vehículos de coordinación de inversión —como los de propósito específico, esquemas mixtos y fondos públicos como el FONADIN— que permiten articular el financiamiento, la ejecución y la gobernanza de los proyectos bajo una estrategia integral de desarrollo.

Ramírez Cuéllar expuso las principales coincidencias entre ambas iniciativas destacan:

• La necesidad de fortalecer la inversión mixta como mecanismo para acelerar la ejecución de proyectos estratégicos, combinando capacidades públicas y privadas bajo la rectoría del Estado.

• La incorporación de la infraestructura como eje del bienestar social, orientando las inversiones a reducir desigualdades, mejorar el acceso a servicios y detonar el desarrollo regional equilibrado.

• El fortalecimiento de la planeación estratégica y la coordinación institucional, mediante nuevos instrumentos de gobernanza, evaluación de proyectos y mecanismos de seguimiento.

• La prioridad de proyectos en sectores clave como transporte, agua, energía y logística, con impacto directo en la competitividad y la calidad de vida de la población.

Ramírez Cuéllar enfatizó que ambas propuestas reconocen que México enfrenta un rezago histórico en infraestructura, particularmente en el sur del país, y que la inversión en este sector tiene efectos directos en el crecimiento económico, la productividad y la reducción de la pobreza.

Asimismo, destacó que su iniciativa profundiza en aspectos clave como la regulación de riesgos, la rendición de cuentas y la orientación social de los proyectos, con el objetivo de evitar esquemas donde se privatizan ganancias y se socializan pérdidas, y garantizar que cada inversión tenga un impacto tangible en el bienestar de la población.

“El país requiere reglas claras, instituciones sólidas y una estrategia de inversión que priorice a las personas. La coincidencia entre ambas iniciativas demuestra que existe una base sólida para construir un nuevo modelo de desarrollo con prosperidad compartida”, afirmó.

Para el diputado, el reto ahora es consolidar un marco legal integral que permita movilizar mayores niveles de inversión —con metas superiores al 25% del PIB en los próximos años— y traducirlos en empleo, crecimiento y bienestar para todas las regiones del país.

“Se trata de construir una política de infraestructura que no solo impulse la economía, sino que transforme la vida de millones de mexicanas y mexicanos”.