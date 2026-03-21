Primera generación del Bachillerato Nacional recibirá certificado avalado por universidades: SEP

Mario Delgado, secretario de Educación Pública La medida busca acercar el bachillerato a la educación superior y mejorar la preparación de los egresados.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado confirmó que al terminar ciclo escolar 2025-2026, más de medio millón de estudiantes de preparatoria pública recibirán por primera vez un certificado de Formación Profesional avalado por universidades, como parte del nuevo modelo del Bachillerato Nacional impulsado por el gobierno federal.

El funcionario comentó que serán 527 mil 480 jóvenes los que integren esta primera generación con este documento, resultado de un acuerdo con 26 instituciones de educación superior, tanto nacionales como estatales.

Del total de egresados, 302 mil 111 corresponden al Bachillerato Tecnológico y 225 mil 369 al Bachillerato General. Todos ellos contarán con un certificado respaldado por universidades, lo que, de acuerdo con autoridades educativas, busca facilitar su continuidad en estudios superiores.

La integración de estas instituciones se concretó tras la firma de un convenio que sumó a 20 universidades más a las seis que ya participaban en el esquema. Con ello, se amplía la cobertura del programa y se fortalece el vínculo entre el nivel medio superior y el superior.

Durante una sesión del Consejo Académico para la Transformación de la Educación Tecnológica y Profesional de Media Superior, Delgado señaló que este modelo puede incentivar a los jóvenes a seguir estudiando, al contar con un respaldo académico adicional desde el bachillerato.

También indicó que esta generación podría llegar mejor preparada a la universidad, con más herramientas para enfrentar los retos académicos.

En el mismo encuentro, autoridades recordaron que el gobierno federal mantiene un plan para ampliar la cobertura educativa, que incluye la construcción de nuevas preparatorias, la ampliación de planteles existentes y la reconversión de secundarias para abrir más espacios. El objetivo es generar hasta 200 mil nuevos lugares durante la actual administración.

Por su parte, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, destacó que este esquema responde a la instrucción de articular ambos niveles educativos, con el respaldo de universidades que aportan su prestigio a los certificados.

Entre las instituciones que avalarán estos documentos se encuentran universidades autónomas de distintos estados, así como la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Veracruzana, la Universidad de Guanajuato y la Universidad Juárez del Estado de Durango.

A estas se suman instituciones que ya formaban parte del acuerdo, como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Tecnológico Nacional de México, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Pedagógica Nacional.

Con este esquema, las autoridades buscan que los estudiantes egresen con mayores oportunidades de continuar su formación y acceder a mejores condiciones educativas.