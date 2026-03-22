Más de 5 mil ciudadanos registrados buscan candidatura tras “banderazo” del PAN

El PAN abre a la ciudadanía sus candidaturas para el 2027

Una vez que con el “banderazo” de salida, más de cinco mil ciudadanos ya se han registrado para participar en las contiendas internas del PAN para elegir a los candidatos rumbo a los comicios del próximo año donde se renovarán presidencias municipales, congresos locales, la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas.

A diferencia del método anterior que utilizaba el PAN, sus candidatos los diferentes cargos de elección popular para el próximo año serán electos por encuestas y no por el Consejo Nacional o la Asamblea Nacional.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera dejó en claro que ninguna candidatura será asignada por decisión cupular, sino que será la ciudadanía quien defina a las y los candidatos.

“No será ni de dirigentes ni solamente de panistas; ahora será tu decisión. La gente manda y la gente decide”, afirmó.

Recalcó que el PAN abrirá el 100 por ciento de sus candidaturas a la ciudadanía de cara a las elecciones de 2027 y subrayó que este nuevo modelo representa una transformación de fondo en el partido.

“No estamos hablando del 10, 20 o 30 por ciento. Estamos hablando del 100 por ciento de las candidaturas”, estableció

Otros partidos ya dieron a conocer a quienes serán sus candidatos sobre todo a las gubernaturas donde se les nombran “coordinadores” en el caso de Morena o “defensores” en el PRI.

En este contexto, Romero Herrera aseveró que a diferencia de esos partidos, el PAN dará apertura real a la ciudadanía a través de las encuestas y registro para que puedan aspirar a convertirse en candidatos.

Recalcó que no habrá ni un paso atrás y todas las candidaturas del PAN se ofrecerán a la ciudadanía. Ninguna –agregó--será para liderazgos que no se la ganen. Será la ciudadanía quien decida quien nos va a representar. No hay cuotas, el 100 por ciento de las candidaturas son para la ciudadanía.

CANDADOS

El dirigente nacional panista explicó que para evitar la injerencia o intromisión de entes ajenos al partido y de grupos del crimen organizado, se contará con “candados” para blindar las candidaturas , además de que echarán mano de herramientas tecnológicas como el registro mediante una plataforma digital.

Aseguró que esta decisión marca la ruta para recuperar la competitividad electoral del PAN.

“Esta es la ruta para el triunfo electoral del 2027, con la que se le arrancarán las mayorías ficticias a Morena y comenzará la recuperación de todas las libertades”.

El presidente nacional también llamó a la ciudadanía a involucrarse directamente en la vida pública del país.

“Ahora te toca a ti. ¿No te gustan las cosas como están en México?, regístrate, decídete”.

Explicó que cualquier persona podrá participar mediante un registro sencillo a través de la aplicación del PAN.

“Hoy puedes acceder a nuestra APP Partido Acción Nacional, en donde de manera sencilla podrás registrarte a la candidatura que busques. Literalmente solo tienes que descargarla y registrarte para ponerte a trabajar”.