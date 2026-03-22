Pide Coparmex cancelar Plan B electoral; provoca polarización e incertidumbre en inversiones

El dirigente de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez (Graciela López Herrera)

El sector empresarial del país pidió al Legislativo dejar de lado el Plan B en materia electoral que se perfila discutir este miércoles en el Senado pues advirtió que el país no requiere abrir debates que, solo generan polarización e incertidumbre justo en el momento que se requiere generar confianza y certeza a las inversiones.

“México requiere estabilidad política y certidumbre jurídica para enfrentar sus desafíos prioritarios y no abrir debates que, lejos de fortalecer nuestra democracia, generan polarización e incertidumbre”, sostuvo la Coparrmex

El momento –agregó-- exige responsabilidad institucional y enfoque en los retos que realmente inciden en el desarrollo del país.

La Coparmex y sus 71 Centros Empresariales, enviaron comunicaciones formales a la totalidad de los senadores y diputados para pedirles que se enfoquen en atender los temas principales del país y dejen de lado el Plan B electoral pues “ México requiere certeza, no modificaciones a las reglas del sistema electoral”.

“La mejor reforma electoral es que no haya una reforma electoral en este momento. El país necesita fortalecer su Estado de Derecho, garantizar condiciones de seguridad, asegurar energía suficiente y confiable, y consolidar un entorno de certeza jurídica que permita a las Empresas planear, invertir y generar empleo”, estableció el organismo empresarial encabezado por Juan José Sierra Alvarez

Establece que las instituciones electorales actuales han garantizado competencia, pluralidad y alternancia, constituyéndose como un pilar del desarrollo democrático y del equilibrio institucional del país.

LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL DEBILITADA

El líder empresarial aseveró que una reforma de esta magnitud requiere consensos amplios y un proceso de diálogo nacional que hoy no se observa.

“Reformas de este calado no pueden ser impuestas porque debilitan la legitimidad institucional”, alertó

El organismo empresarial recalcó que existen prioridades urgentes, como seguridad, salud y crecimiento económico, que demandan atención inmediata y soluciones efectivas.

“Debilitar al árbitro electoral no contribuye a resolver los problemas que afectan a las familias mexicanas, sino que desvía la atención de los retos verdaderamente apremiantes”, estableció

En las cartas que Coparmex envió a los legisladores se establece con claridad que “México atraviesa un momento crítico que exige certeza, no cambios en las reglas del juego democrático”, y que alterar el marco institucional en este contexto genera efectos negativos inmediatos, detalló Sierra Alvarez

Las misivas contienen tres elementos centrales donde se advierte que la estabilidad política es condición indispensable para la confianza económica, por lo que alterar las instituciones electorales en este momento genera señales de incertidumbre que impactan directamente en la llegada de capital.

Asimismo se plantea que una reforma de esta magnitud requiere consensos amplios y un proceso de diálogo nacional que hoy no se observa. “Reformas de este calado no pueden ser impuestas porque debilitan la legitimidad institucional”.

Dee igual manera se recuerda que existen prioridades urgentes, como seguridad, salud y crecimiento económico, que demandan atención inmediata y soluciones efectivas.

El líder de la Coparmex advierte que la legitimidad de las reglas democráticas se construye desde la ciudadanía, a través de acuerdos incluyentes y procesos transparentes.