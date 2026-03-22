Promoverán Cartilla de Derechos de las Mujeres en radios comunitarias indígenas

Cartilla de los Derechos de las Mujeres

La Secretaría de las Mujeres y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) firmaron un convenio de colaboración para difundir y promover la Cartilla de Derechos de las Mujeres —traducida a 67 lenguas indígenas— a través de las 23 radios que integran el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas.

La firma de este acuerdo tuvo lugar en Tehuantepec, Oaxaca, en un evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y con la presencia del gobernador Salomón Jara.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, destacó que la firma de este acuerdo parte de la convicción de que “la justicia, la igualdad y el bienestar nacional se construyen con las mujeres y con los pueblos indígenas, con la certeza de que lo que no se nombra, no existe, y de lo que no se reconoce, no se visibiliza”.

Sobre la traducción de la Cartilla, Citlali Hernández señaló que si durante décadas hubo un desprecio hacia los pueblos indígenas, que propició que muchas sintieran vergüenza de hablar en sus propias lenguas, hoy el Gobierno de México reivindica que la justicia no debe enfrentar barreras lingüísticas.

Se reconoce a las mujeres indígenas

La secretaria abundó que el convenio y la traducción de la Cartilla son también un reconocimiento al papel de las mujeres indígenas en la historia, ya que han permitido que las lenguas originarias sobrevivan con el tiempo, “con las abuelas que narran, las madres que enseñan a sus hijas e hijos en su lengua materna, que son palabra viva y principales transmisoras de la lengua”.

“Que esta Cartilla en su lengua sea una herramienta viva que recorre territorios, que se comparta en asambleas, en cocinas, en festividades, en escuelas y en caminos, para fortalecer el paso firme de las mujeres indígenas en la defensa de sus derechos”.

Yolanda Odilia Aquino Osorio, traductora Ikoots de San Mateo del Mar, presente en el evento, señaló que la traducción de la Cartilla a su lengua ombeayiüts, “representa la posibilidad de promover y difundir los derechos de las mujeres y niñas de mi comunidad”.

“Como madre, este trabajo significa la posibilidad de seguir protegiendo a nuestras hijas e hijos; y como maestra, la labor de traducción contribuye a dignificar el uso de mi lengua, pues mientras se siga practicando y escribiendo, se mantendrá viva”, agregó.

El proceso de traducción de la Cartilla contó con la participación de 110 personas traductoras (88 mujeres y 22 hombres), bajo una metodología coordinada por la Universidad de las Lenguas Indígenas de México (ULIM), el INALI y el INPI. Un esfuerzo técnico ha permitido eliminar las barreras lingüísticas que históricamente han impedido el acceso a la justicia para mujeres de pueblos indígenas.