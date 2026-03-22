Se defiende IMCO tras revocación del SAT para recibir donativos deducibles de impuestos

IMCO dará la batalla para que le regresen el estatus a fin de recibir donativos deducibles de impuestos

Luego de que el SAT revocara a varias Ongs la posibilidad de recibir donativos deducibles de impuestos, entre ellas al instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), esta organización salió al paso y evidenció los obstáculos que se le han interpuesto para cumplir con esa figura e incluso aseguró que el último trámite que realizó para solicitarla , “se encuentra pendiente de resolución”.

Recalcó que dará continuidad a las acciones para recuperar el estatus de donataria.

Este fin de semana, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer la lista de organizaciones a las cuales se les revocó o canceló la autorización para recibir donativos a partir de enero del 2026, bajo el argumento de que no reúnen los requisitos necesarios.

Entre ellas se encuentran varias organizaciones críticas al gobierno federal como el IMCO, México Evalúa, Mexicanos que se suman a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que en 2025 también sufrió el mismo proceso.

Tras esta medida del SAT, el IMCO aseguró que 111desde 2003, ha cumplido puntualmente con todas sus obligaciones fiscales: pago de impuestos, declaraciones informativas, reportes conforme a la Ley Antilavado y la Declaración Informativa de Transparencia por los donativos recibidos.

Explicó que a raíz de nuevas disposiciones del SAT que exigen a las donatarias acreditar sus actividades, el IMCO fue notificado y tramitó oportunamente la acreditación en materia de ciencia y tecnología ante la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), la cual fue otorgada tras presentar la evidencia y documentación de sus investigaciones y proyectos.

Sin embargo, recordó que la autoridad fiscal determinó que quien emitió dicha acreditación no contaba con las atribuciones necesarias y revocó el estatus de donataria autorizada.

Ante ello, el IMCO solicitó nuevamente la acreditación ante la SECIHTI, solicitud que fue declarada improcedente, y presentó al SAT, el 18 de noviembre, una nueva acreditación por actividades de desarrollo social.

“Esta solicitud se encuentra pendiente de resolución”, estableció

En un comunicado, el IMCO recalcó que se mantendrá como una asociación civil sin fines de lucro que opera con normalidad y mantiene sus actividades de investigación, análisis y propuestas de política pública, en estricto apego a la ley.

Dio que fiel a su compromiso con la integridad, la transparencia y la imparcialidad, se mantendrá trabajando para generar evidencia y propuestas que abran más y mejores oportunidades para todas y todos los mexicanos.

Recordó que el IMCO es un centro de investigación con más de 20 años fortaleciendo el debate público y la toma de decisiones con evidencia y análisis de alto rigor técnico, con el objetivo de contribuir a un México más competitivo, justo e incluyente.

El año pasado el IMCO realizó 68 publicaciones, incluyendo monitores con más de 150 indicadores públicos de consulta y uso libre, porque solo con mejores datos y mejores ideas será posible construir un futuro más próspero para México.