Calendario de registro Pensión Bienestar de 30 a 64 años: ¿A qué letras les toca registrarse del 23 al 27 de marzo? Comenzó el registro para la Pensión Bienestar de 30 a 64 años; conoce a qué letras les toca registrarse esta semana y qué documentos necesitas entregar (@apoyosbienestar)

Ya puedes registrarte en la Pensión para Personas con Discapacidad, por lo que aquí te decimos cuál es el calendario de registro, los requisitos y cómo inscribirte a este programa.

La Pensión Bienestar de 30 a 64 años 2026, estará otorgando este año a todos sus beneficiarios $3,300 pesos bimestrales, los cuales tienen como objetivo apoyar a las personas con discapacidad permanente.

El registro de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad está disponible desde este lunes y hasta el domingo 29 de marzo, aunque solo puedes inscribirte en los días asignados según la inicial de tu apellido.

Calendario de registro: ¿Quiénes se registran del 23 al 27 de marzo?

Para realizar tu registro a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años, tienes que acudir a los Módulos de Bienestar más cercanos a tu domicilio en el día asignado según la inicial de tu primer apellido, por lo que aquí te compartimos qué letras deben registrarse del 23 al 27 de marzo:

Lunes 23: Letras A, B, C

Martes 24: Letras D, E, F, G, H

Miércoles 25: Letras I, J, K, L, M

Jueves 26: Letras N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 27: Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z

¿Cuáles son los requisitos para la Pensión Bienestar de 30 a 64 años?

Cuando acudas a realizar tu registro para la Pensión Bienestar de 30 a 64 años en tu día asignado, estos son los documentos que deberán entregar en los Módulos de Bienestar:

Identificación oficial vigente

CURP

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio reciente

Teléfono de contacto

Certificado médico de discapacidad emitido por una institución pública

Recuerda que los Módulos de Bienestar están disponibles en un horario de 10:00 a 16:00 horas, mientras que puedes consultar el más cercano a tu domicilio en la página “Ubica tu Módulo Bienestar”.

A partir de hoy y hasta el domingo 29 de marzo está abierto el registro a la Pensión para Personas con Discapacidad.



Acude con la documentación necesaria al módulo más cercano a tu domicilio en un horario de 10:00 a 16:00 horas. pic.twitter.com/5PgoiCyD6G — Carlos Torres Rosas (@carlosgtorres_) March 23, 2026

¿Qué pasa si no puedo acudir el día que me toca por mi apellido?

En caso de que no puedas acudir durante tu día asignado, la Secretaría de Bienestar habilitó este fin de semana, es decir, el 28 y 29 de marzo, para que los Módulos de Bienestar estén disponibles para todas las personas, sin importar la inicial de su apellido.

Cabe señalar que, en Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, este apoyo económico solo puede ser solicitado para quienes tengan de 0 a 29 años. Mientras que, en el resto de la república, la edad máxima para solicitarlo son los 64 años.