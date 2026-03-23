Encuentras con quemaduras a mexicano oculto en la carrocería de un vehículo en la frontera con California

Frontera EU-México (Omar Martínez Noyola)

Un inmigrante mexicano fue descubierto cuando trataba de pasar la frontera con México escondido en un compartimiento construido al lado del tanque de combustible de un vehículo, lo que le causó quemaduras, así lo informó este lunes las autoridades migratorias de Estados Unidos.

El hallazgo ocurrió el pasado 27 de febrero en una inspección de rutina de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el puerto de entrada de San Ysidro, California, uno de los más ocupados del mundo.

El comando canino del CBP llamó la atención de los agentes sobre una camioneta conducida por un joven de 20 años.

El automóvil fue enviado a una segunda inspección, en la que los agentes encontraron a una persona oculta en un compartimiento fabricado para ese propósito junto al tanque de combustible, indicó el CBP en un comunicado.

Personal de emergencia transportó al hombre, identificado como ciudadano mexicano, a un hospital para recibir tratamiento por las quemaduras sufridas durante un intento de contrabando de migrantes.

“Este caso pone de relieve las tácticas peligrosas e inhumanas empleadas por los contrabandistas, quienes priorizan las ganancias por encima de las vidas humanas”, manifestó en un comunicado Mariza Marín, directora del Puerto de San Ysidro.

Asimismo destacó que el mexicano fue rescatado de una situación que ponía en peligro su vida, mientras que el conductor fue arrestado y acusado de tráfico ilícito de inmigrantes.

Activistas advirtieron que la política antiinmigrante de Donald Trump no detendrá la migración sino que forzaría a los extranjeros a tomar mayores riesgos para ingresar a Estados Unidos. (Con información de EFE)