Falleció Don Jorge Kahwagi Gastine, presidente de Grupo Crónica

Don Jorge Kahwagi Don Jorge Kahwagi dedicó su gran legado no sólo a este diario, sino a otra de sus grandes pasiones: la educación. (Crónica)

“Hoy reafirmamos que la educación es vida y soberanía; que la cultura nos une en comprensión y esperanza; y que nuestro país necesita de cada uno de nosotros, con inteligencia, con valores y con amor por México, más que nunca.”​ — Don Jorge Kahwagi Gastine.

Para todos los que tuvimos el honor de conocerlo y trabajar con él, es claro que Don Jorge Kahwagi Gastine tuvo siempre la virtud de dar la debida prioridad a lo que es realmente importante. Por eso siempre decía, aun en los días más difíciles, “México es más grande que sus problemas” y, ante alguna cuestión editorial difícil de dirimir, señalaba como premisa: “Primero México”, indicándonos que el bien común debía prevalecer sobre todas las cosas.

Este día debemos dar la triste noticia de que Don Jorge murió, pero nos consuela saber que estas páginas son parte de un legado increíble, forjado con su esfuerzo personal y que trascendió en el ámbito empresarial, sin duda, pero también en esa otra gran pasión que siempre vivió: la educación.

Jorge Kahwagi Gastine fue Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y Doctor en Administración Pública, con Especialización en Alta Dirección de Empresas, por la Universidad Panamericana​.

Fue un miembro constante del Patronato del CONALEP, del Sistema de Enseñanza Pública de Nivel Técnico, miembro de la junta de gobierno del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados​.

En lo que a La Crónica de Hoy se refiere, fue Presidente del Grupo periodístico Crónica, que edita tres diarios, La Crónica de Hoy a nivel nacional, La Crónica Hidalgo y La Crónica Jalisco.​