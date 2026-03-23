Feria del Bienestar brinda sesoria y atención en La Piedad, Michoacán

Feria del Bienestar

La Feria del Bienestar realizada en La Piedad brindó 8 mil 846 atenciones a favor de la comunidad en Michoacán.

La atención forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia implementada por la Secretaria de Gobernación (Segob) donde además se brindó a través de Programas de Bienestar asesoría en trámites y servicios a la ciudadanía.

Además, personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizaron chequeos médicos, especialmente a personas adultas mayores para medición de la glucosa y presión arterial, también se ofreció atención odontológica, y orientación nutricional y psicológica.

Otras prácticas incluyeron la impresión de documentos de identidad como la Clave Única de Registro de Población (CURP), actas de nacimiento, Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (SAT);asesoría para la afiliación a las pensiones (en adultos mayores y educativas) donde además la la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atendió a vecinas y vecinos de la localidad.