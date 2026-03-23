FGR toma la investigación por derrame de petróleo en costas de Veracruz y Tabasco

El derrame de petróleo ha afectado playas y manglares de Veracruz y Tabasco (Especial)

Contaminación ambiental — El derrame de hidrocarburo que afecta costas del Golfo de México, en particular playas de Tabasco y Veracruz fue causado por un barco y no por Petróleos Mexicanos (Pemex), informó este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, al subrayar que este caso ya está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) porque esta tragedia ya es un delito penal.

“Sí, hubo un derrame, como ustedes saben, de un barco que se están haciendo todavía todas las investigaciones y también le pedimos a la fiscalía también que pudiera intervenir, porque finalmente ya hay delito penal en este caso”, apuntó.

La Jefa del Ejecutivo Federal refirió que esta tragedia en las costas mexicanas tendrá una investigación a fondo para deslindar responsabilidades, además de que trabaja en las áreas afectadas para limpiar el vertido de hidrocarburo.

Además de la FGR participan en las indagatorias la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

“No es derrame de Pemex, pero Pemex está haciendo todo para la limpieza del océano y las playas. Entonces, están trabajando. Le pedí al director de Pemex que fuera él personalmente a ver cómo está la situación y ver si se requieren más recursos para avanzar todavía más en la limpieza”, resaltó la mandataria.

En la misma línea, dijo que pudo haber un incidente menor vinculado a la refinería estatal Dos Bocas, pero insistió en que el principal origen del derrame de hidrocarburo fue vertido por un buque del que hasta ahora la empresa responsable aún no ha sido determinada, pero subrayó que la compañía responsable deberá reparar los daños causados.

ANTECEDENTE

“Puede haber un apoyo, pero la empresa tiene que resarcir evidentemente los daños”, sostuvo.

El vertido de hidrocarburo fue denunciado hace dos semanas luego de que se alertara de la contaminación de varios kilómetros del litoral entre Veracruz y Tabasco, donde se han reportado muertes de peces y afectación a las zonas de trabajo de decenas de pescadoras de la región.

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