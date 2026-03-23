Localizan con vida a los siete electricistas desaparecidos en San Luis Potosí

Electricistas desaparecidos en San Luis Potosí

Los siete jóvenes electricistas que reportaron como desaparecidos este lunes, fueron localizados con vida y se encuentran en las dependencias de la Fiscalía de San Luis Potosí, así lo informó el Gobierno municipal de Matehuala.

A través de una publicación en redes sociales, el Gobierno local anunció que los siete electricistas fueron localizados y que están junto a las autoridades judiciales para realizar los “procedimientos correspondientes”.

Hasta el momento, no anunciaron el lugar donde los encontraron a los trabajadores ni las circunstancias que rodearon a su desaparición.

“El Gobierno Municipal reconoce la coordinación entre instancias de seguridad y procuración de justicia que permitió su localización, y reitera su compromiso de seguir trabajando por la tranquilidad de las familias matehualenses”, destacó la dependencia.

Horas antes, estas siete personas fueron reportadas como desaparecidas tras perder el contacto con sus familias el pasado 21 de marzo en Matehuala.

De acuerdo con los reportes, los electricistas, originarios de Cárdenas, habían salido desde el 16 de marzo para realizar trabajos en distintos puntos del altiplano potosino y se dirigirán de regreso por la carretera Matehuala-Cárdenas cuando se perdió comunicación con ellos.

Según las versiones recogidas por medios locales, una tercera persona alertó sobre una posible privación ilegal de la libertad, aunque hasta ahora las autoridades no han confirmado la hipótesis.

Los desaparecidos, entre 20 y 30 años, fueron identificados como Ángel Daniel Pérez López, Miguel Ángel Pérez Olivo, Jaciel Zapata García, Omar Godoy Galván, Said Hernán Olvera, Celso López González y Macario Torres Castillo.

Las fichas de búsqueda fueron difundidas por la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de San Luis Potosí, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí y el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros San Luis Potosí.