Monte de Piedad en huelga: Profeco propone alternativa para recuperar prendas; así funciona

Monte de Piedad en huelga: Profeco propone alternativa para recuperar prendas durante la huelga: qué hacer y a dónde ir paso a paso

La huelga en el Nacional Monte de Piedad, vigente desde octubre de 2025, ha dejado a miles de usuarios sin la posibilidad de recuperar artículos que empeñaron, incluso en casos donde ya liquidaron su adeudo.

La institución explicó que no puede realizar devoluciones por ahora, debido a la falta de condiciones operativas y legales derivadas del cierre de sus sucursales.

Alternativa para usuarios durante el paro

Ante esta situación, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sugirió utilizar el programa Conciliaexprés, una herramienta que facilita el diálogo entre el cliente y la institución con el fin de buscar una solución.

No obstante, este proceso no asegura que los bienes sean entregados de forma inmediata, ya que el resultado dependerá de los acuerdos alcanzados y las resoluciones correspondientes.

Vías legales para intentar recuperar pertenencias

Otra opción para los afectados es acudir al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos en la Ciudad de México, donde pueden iniciar un procedimiento formal para reclamar sus artículos, siempre que presenten los documentos que acrediten el pago y el contrato.

Mientras tanto, el Nacional Monte de Piedad sostiene que las prendas se encuentran protegidas y bajo resguardo, y que serán devueltas una vez que finalice la huelga, aunque hasta el momento no se ha establecido una fecha para ello.