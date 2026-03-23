Otro escándalo: ¿quién es Martín Camarena Obedo, cónsul honorario de Filipinas, vinculado al CJNG?

El nombre de Martín Camarena de Obeso se volvió tendencia luego de que se dieran a conocer presuntos vínculos con una red empresarial relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más poderosos de México.

De acuerdo con investigaciones periodísticas, el empresario —quien se desempeñaba como cónsul honorario de Filipinas en Guadalajara— aparece como socio de una empresa inmobiliaria sancionada por el gobierno de Estados Unidos.

¿Quién es Martín Camarena?

Martín Camarena de Obeso es un empresario originario de Jalisco que ocupaba el cargo de cónsul honorario de Filipinas desde 2002, con funciones principalmente de representación y promoción comercial, sin facultades diplomáticas plenas.

Su nombramiento fue ratificado incluso en 2025; sin embargo, su nombre comenzó a generar controversia tras aparecer en registros mercantiles ligados a compañías investigadas por autoridades internacionales.

Los señalamientos por nexos con el CJNG

El vínculo surge porque Camarena figura como socio de una inmobiliaria incluida en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Según estas investigaciones, dichas empresas habrían participado en esquemas de fraude —principalmente de tiempos compartidos— que presuntamente beneficiaron económicamente al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Aunque el empresario no ha sido acusado formalmente de un delito, su relación con estas compañías encendió alertas tanto en México como en el extranjero.

Destitución y repercusiones

Ante la polémica, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) determinó removerlo del cargo como cónsul honorario, medida que se formalizó en marzo de 2026.

Otro escándalo: ¿quién es Martín Camarena Obedo, cónsul honorario de Filipinas, vinculado al CJNG?

La decisión se tomó tras los señalamientos internacionales que lo vinculan indirectamente con operaciones financieras relacionadas al crimen organizado, aunque hasta ahora no se han dado a conocer procesos penales en su contra.