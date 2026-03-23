“Se les hizo bolas el engrudo” oposición sobre atorón del Plan B en Senado

El Ese plan B "no sirve", sostiene el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Senador del PAN (Cuartoscuro)

La oposición en el Senado consideró que el Plan B a “se le hizo bolas el engrudo” a Morena pues las inconsistencias que contiene esta iniciativa electoral pero también la falta de apoyo de sus aliados sobre todo del PT hacen prever que dicho Plan “ya hace agua” y amenaza con naufragar como sucedió con la reforma electoral.

“Se les hizo bolas el engrudo, nosotros hacemos un llamado a que ya mejor retiren de manera definitiva esa barbaridad de iniciativa, esa iniciativa no sirve, lo están diciendo los propios aliados de Morena”, aseveró el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya.

Afirmó que la suspensión del proceso legislativo refleja desorden en el oficialismo que replican lo que sucedió con la reforma electoral que no logró la mayoría calificada.

“No sé si naufrague, pero cuando menos está haciendo agua”, coincidió por su parte, el coordinador de MC e n el Senado, Clemente Castañeda.

Por su parte, el líder de los senadores del PRI, Manuel Añorve se dijo convencido de que el Plan B “no va a pasar. “Ya será una decisión de quien mandó el plan B si lo quiere retirar o no”, indicó

Entrevistados por separado, los coordinadores del PAN, PRI y MC coincidieron que el freno al dictamen del llamado “Plan B” de reforma electoral en el Senado evidenció una falta de acuerdos en el bloque oficialista y que Morena no cuenta con los votos suficientes y enfrenta resistencias incluso entre sus aliados.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, afirmó que la suspensión del proceso legislativo refleja desorden en el oficialismo e inconsistencias en la propuesta, particularmente en el artículo 115 constitucional, que —lejos de reducir costos— podría obligar a aumentar el número de regidores en más de mil municipios.

También criticó la figura de revocación de mandato planteada, al considerar que favorece de manera inequitativa al Ejecutivo.

“Eso no es democracia, eso es abuso”, sostuvo.

Anaya también alertó sobre el riesgo de empatar la elección judicial con los comicios de 2027, cuando se renovarán gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos en la mayor parte del país, lo que —dijo— generaría “caos” electoral.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, consideró que el “Plan B” carece de sustento y podría resolverse, en varios de sus puntos, sin necesidad de una reforma constitucional.

“Es una iniciativa que no tiene sustancia”, afirmó.

Castañeda subrayó que “es una iniciativa plagada de pifias, está la pifia de eliminar de un plumazo literalmente la paridad y por otro lado una ausencia de cálculo elemental para saber el verdadero impacto que tendría una reforma al 115 constitucional y la integración de los ayuntamientos”, acusó.

En la misma línea, el coordinador del PRI, Manuel Añorve, confirmó que su bancada votará en contra del proyecto, al que calificó como un intento de Morena por “apoderarse del sistema electoral” y definir “quién gana y quién pierde”.

El legislador atribuyó la postergación del dictamen a negociaciones de última hora dentro del oficialismo.

“Es un muy mal pretexto haber bateado el bote de hoy para mañana (martes) seguramente se trata de tener alguna negociación final, pero también la respetamos y lo que sí es seguro, lo que les he venido subrayando, vamos a votar en contra”, señaló.

Añorve también acusó que la reforma busca permitir que la presidenta participe en campañas durante el proceso electoral de 2027, lo que —dijo— implicaría el uso de recursos públicos para favorecer a Morena. Asimismo, cuestionó contradicciones en la redacción de la iniciativa y advirtió que podría incrementar el gasto público en lugar de reducirlo.