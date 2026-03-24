CFE Calificados renueva su plataforma digital

CFE Calificados, el brazo comercializador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lanzará su plataforma renovada con el objetivo de fortalecer la comunicación con sus clientes, aliados estratégicos y el público en general.

La página https://calificados.cfe.mx fue diseñado para ofrecer una experiencia más ágil, clara y accesible, lo que permitirá a las y a los posibles clientes conocer, de manera clara, los servicios y productos que ofrece la filial de la CFE, permitiendo una navegación más intuitiva y una consulta más rápida.

En la página podrán consultar los servicios y productos ofertados por dicha filial:

1. Energía, Potencia y Certificados de Energías Limpias (CEL)

2. Asesoría y Acompañamiento especializado en la migración al Mercado Eléctrico

Mayorista y la regulación

3. Generadora exenta en el Mercado Eléctrico Mayorista

4. Certificados de Energía Renovable (I-REC)

5. Suministro de Último Recurso

La nueva página web también incorpora mejoras tecnológicas y un diseño adaptable a distintos dispositivos, para que su consulta pueda realizarse desde cualquier lugar. A través de ella, la información, innovación y las soluciones energéticas están al alcance de todo el público.

Con estas acciones se reafirma el compromiso de CFE Calificados y de la CFE con la innovación, la transformación digital y la mejora continua, acercando herramientas y contenidos que facilitan la interacción con las y los usuarios.