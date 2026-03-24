Crudo vertido en Golfo de México dañó ecosistemas en playas de Veracruz y Tabasco: Greenpeace

Pescadores y ambientalistas juntan en una playa chapopote que ha llegado a las playas veracruzanas (Red Corredor Arrecifal del Golfo de México)

Tragedia ambiental — Al cumplirse tres semanas del derrame de hidrocarburo y chapopote en las costas de Veracruz y Tabasco, la organización ambientalista internacional Greenpeace oficina México, denunció que la mancha “sigue expandiéndose, con impactos severos en los ecosistemas y comunidades de las diversas zonas afectadas”, con muertes de peces y especies marinas y daños a la labor de los pescadores de ambos estados.

A través de un comunicado, la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, en colaboración con otras organizaciones ambientalistas como Greenpeace, denunció que el derrame de hidrocarburo del que se acusa a un buque del que no se han evidenciado sus datos, inició en los primeros días de marzo y al cumplirse tres semanas de esta tragedia, ésta “ha impactado más de 630 kilómetros de litoral”.

“Al momento, el hidrocarburo se ha extendido a lo largo de 630 kilómetros de litoral, correspondiente a casi la extensión completa del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, el cual va desde la laguna de Tamiahua, en Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco”, refiere el comunicado del organismo ambientalista, en e que apunta que Petróleos Mexicanos (Pemex) informó el pasado 19 de marzo que “las labores de limpieza registran un avance general aproximado del 85 %”.

Una tortuga muerta, en una de las playas afectadas por el hidrocarburo derramado (Red Corredor Arrecifal del Golfo de México)

El mensaje de la Red subraya que “hasta el momento, las autoridades siguen sin aclarar la fuente de origen del derrame, por lo que tampoco es posible asegurar que este haya dejado de ocurrir y tampoco ha sido posible la identificación y sanción para los responsables”.

En un recuento del derrame de hidrocarburo, Greenpeace resalta que el pasado 12 de marzo, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, dijo que el derrame provenía de un barco petrolero en las aguas de Tabasco, sin dar detalles sobre el presunto buque, mientras que el Gobierno Federal refirió que seguian de cerca la evaluación sobre “la fuente del contaminante”, versión a la que se sumó la mandataria veracruzana.

Greenpeace captó una macha de chapopote en aguas del Golfo de México (Agencia EFE)

La Federación en coordinación con dependencias que trabajan con agencias responsables del cuidado del medioambiente terrestre y marítimo, destacaron que “se recolectaron 91 toneladas de residuos impregnados con hidrocarburo, almacenados en celdas temporales habilitadas para su manejo adecuado”.

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