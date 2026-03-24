¿En qué va la huelga de Monte de Piedad? Congresos de CDMX y Yucatán ya pidieron investigaciones para resolver el conflicto

Estamos a unos días de que el conflicto en Nacional Monte de Piedad cumpla los seis meses de iniciado este próximo miércoles 1 de abril. Millones de personas, tanto trabajadoras como quienes tienen sus prendas empeñadas han tenido que lidiar con las consecuencias de este conflicto laboral. Actualmente, hay al menos dos solicitudes de investigación en marcha por parte de congresos locales (específicamente CDMX y Yucatán) para revisar a la dirigencia de esta institución y resolver lo antes posible para reanudar las actividades a nivel nacional.

¿Cuál es el conflicto por la huelga en Nacional Monte de Piedad?

El punto central del conflicto en la huelga del Nacional Monte de Piedad radica en una disputa laboral entre el sindicato de trabajadores y el patronato sobre el cumplimiento del contrato colectivo y las condiciones de trabajo. El sindicato sostiene que existen incumplimientos en acuerdos previos, incluyendo temas como salarios, prestaciones, reinstalación de empleados y respeto a derechos laborales, mientras que la institución ha señalado diferencias en la interpretación de esos compromisos y en la administración interna.

A este conflicto se suma un componente legal que ha profundizado la crisis: en febrero de 2026, un juez declaró “inexistente” la huelga al considerar que el sindicato no habría seguido sus propios estatutos al estallarla, lo que abrió un nuevo frente de disputa jurídica. Pese a ello, el paro se ha mantenido y el caso podría escalar a instancias superiores, lo que refleja que el desacuerdo ya no solo es laboral, sino también legal e institucional, sin una resolución definitiva hasta ahora.

¿Qué investigaciones hay actualmente a nivel local en el Nacional Monte de Piedad?

Desde el año pasado, congresos locales como el de Ciudad de México y Yucatán han solicitado a las autoridades locales a iniciar investigaciones en contra de las autoridades del Monte de Piedad para fomentar la pronta resolución de este conflicto.

El 6 de noviembre de 2025 en la capital del país se realizó una solicitud al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional) para supervisar y evaluar las actividades de asistencia del Nacional Monte de Piedad. También, se propuso revisar el incumplimiento por parte del patronato, quien recortó derechos adquiridos, entre los que destacan supresión de los tiempos de comida, falta de espacios de descanso y de pagos de jubilación.

Por su parte, el congreso de Yucatán aceptó un punto de acuerdo presentado por la diputada Neyda Pat para proponer acciones que permitan fortalecer la mediación, la conciliación y el diálogo social, privilegiando una solución pronta, justa y definitiva para las y los trabajadores del Nacional Monte de Piedad, que será resuelto en segunda lectura en una sesión posterior este próximo miércoles 25 de marzo a las 11:00 horas.