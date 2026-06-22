Acumulación de basura, principal obstáculo para la infraestructura de desalojo de aguas en el Valle de México

Cárcamo de bombeo con 30 metros de profundidad

La ubicación del Valle de México en una zona de lluvias constantes sin salida a grandes cuerpos de agua, ha cuestionado en un sin fin de ocasiones si el Estado ha tomado las medidas necesarias para manejar la situación de expulsar la acumulación de líquido pluvial o residual ya que, cada año cuando se acerca el temporal inician las inundaciones en diversas partes de la Ciudad de México y el Estado de México.

Para abordar esta problemática, se generó el Protocolo de Operación Conjunta, a cargo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a través del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) y estatales Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), cuyo objetivo es el desalojo de las aguas pluviales y residuales de manera coordinada en el menor tiempo posible con la mayor seguridad a través de la activación de infraestructura especializada.

Citlalli Elizabeth Peraza Camacho, directora general del OCAVM, en un recorrido por la planta de bombeo El Caracol explicó cómo funciona esta magna obra de la ingeniería hidráulica para conducir hasta 150 metros cúbicos de agua por el Túnel Emisor Oriente, 60 kilómetros hasta Tula, Hidalgo, gracias a dos cárcamos de bombeo con 30 metros de profundidad donde 20 bombas — diseñadas especialmente por Caterpillar para cubrir las necesidades del Valle de México— logran extraer hasta 2 mil litros por segundo.

El Protocolo de Operación Conjunta se activa desde que el Sistema Meteorológico Nacional advierte la presencia de lluvias en la zona, es entonces cuando el personal de las plantas de bombeo como El Caracol —quienes están listos todos los días del año las 24 horas— inician maniobras para tener listas las bombas para su activación.

Cuando se presentan lluvias fuertes, de entre 20 o 25 milímetros de acumulación, se pone en marcha el protocolo de bombeo de agua; en lo que va del 2026 se han realizado 10 activaciones de este sistema, en el 2025 se realizaron 29 activaciones.

Aunque la planta El Caracol cuenta con esta capacidad, sumada a la infraestructura de 21 presas, 5 vasos reguladores y 4 plantas de bombeo para trabajar conjuntamente en el Protocolo, ¿por qué continúan las inundaciones?.

Maestra Citlalli Elizabeth Peraza Camacho, directora general del OCAVM, y el equipo de encargado de la Planta

El personal del OCAVM, señala que la principal problemática a la que se enfrentan no es la sola acumulación en sí misma, ya que de ser así podrían no formarse inundaciones, sin embargo, el cúmulo de basura y residuos es lo que no permite que estas estructuras realicen su trabajo de forma ininterrumpida.

Tan solo en lo que va de este año, se han recolectado 3 mil 700 toneladas de basura en la planta de bombeo El Caracol, aunadas a las 99 mil toneladas del cierre de 2025 y 56 mil de 2024.

De acuerdo con Citlalli Elizabeth Peraza, estos desechos tirados en las calles sin el tratamiento adecuado constantemente dañan los equipos de bombeo llegando a afectar la operación durante períodos de tiempo.

Es importante recalcar que la principal causa de inundaciones y encharcamientos en las calles, no es que no haya hacia dónde dirigir el agua, sino, que las coladeras que representan el primer filtro para que el agua pase a estos depositos, en su mayoria se encuentran obstruidas, desapareciendo el paso a la salida del agua que termina aumentando de nivel en las calles del Valle de México.