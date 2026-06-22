Tarjeta Rosa Guanajuato 2026: fecha de inicio de registro y requisitos Conoce cuándo y cómo registrarte para la Tarjeta Rosa Guanajuato 2026 (@comienzogente)

Con el primer depósito de la Tarjeta Rosa Guanajuato 2026 cada vez más cerca, muchas mujeres han comenzado a preguntarse cuándo será el próximo periodo de registro para este programa.

La Tarjeta Rosa de Guanajuato es un apoyo otorgado por el gobierno de dicho estado, el cual tiene como objetivo ayudar a las mujeres de entre 25 y 45 años que tienen al menos una hija o hijo brindándoles respaldo económico.

Tan solo para la primera etapa de registro de la Tarjeta Rosa de Guanajuato 645,635 mujeres se registraron a este programa, mientras que para el próximo periodo de registro habrá lugar para 45 mil mujeres más.

¿Cuándo es el próximo registro de la Tarjeta Rosa Guanajuato 2026?

De acuerdo con lo informado por la Secretaría del Nuevo Comienzo, el próximo periodo de registro a la Tarjeta Rosa Guanajuato 2026 iniciará el 1 de julio. Mientras que la entrega de la Tarjeta Rosa para quienes se registren el 1 de julio, se realizará del 10 al 21 de julio.

¿Qué documentos se necesitan para registrarse en la Tarjeta Rosa Guanajuato?

La Secretaría del Nuevo Comienzo compartió que para registrarse en la segunda etapa de la Tarjeta Rosa Guanajuato en julio, deberás contar con los siguientes documentos:

INE vigente de la solicitante.

Acta de nacimiento certificada de tu hija o hijo.

Comprobante de domicilio.

Teléfono celular.

Correo electrónico.

¿Cómo registrarse en la Tarjeta Rosa Guanajuato?

Para ser una de las beneficiarias de la Tarjeta Rosa Guanajuato tendrás que registrarte en la app del programa y seguir estos pasos:

Ingresar a la app “Tarjeta Rosa Guanajuato”.

Dar click en “Empieza tu registro 2026” y en “solicitar” cuando se abra una nueva pestaña.

y en cuando se abra una nueva pestaña. Aceptar el consentimiento expreso.

Subir una fotografía de tu INE y confirmar que los datos obtenidos sean correctos.

y confirmar que los datos obtenidos sean correctos. Añadir tu número celular e ingresar el código de verificación.

e ingresar el código de verificación. Verificar tu identidad , tomándote una selfi con tu celular desde la app.

, tomándote una selfi con tu celular desde la app. Ingresar tu información personal , así como los documentos antes mencionados.

, así como los documentos antes mencionados. Agendar una cita para recoger la Tarjeta Rosa Guanajuato en agosto.

¿Qué pasa si no recogí mi Tarjeta Rosa Guanajuato?

Si te registraste en julio y agendaste una cita para recoger tu Tarjeta Rosa Guanajuato en agosto y no asistes a hacerlo, perderás tu registro, por lo que es importante que no se te olvide esta fecha.

Mientras que, si te registraste en la primera etapa de la Tarjeta Rosa Guanajuato, pero no la recogiste, podrás reagendar tu cita para agosto.

¿Cuándo depositan en la Tarjeta Rosa Guanajuato?

La fecha oficial del primer pago para la Tarjeta Rosa Guanajuato será este próximo martes 30 de junio. A las beneficiarias que activaron su tarjeta se les depositará $3,000 pesos, mientras que en noviembre se realizará el segundo depósito, por la misma cantidad.