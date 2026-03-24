“Está en tus manos”, campaña que busca crear conciencia sobre cáncer de mama en mujeres menores de 40 años

Campaña "Está en tus manos" UNAM

De acuerdo con los datos registrados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cada año 4 mil 500 mujeres menores de 40 años son diagnosticadas con cáncer de mama, lo que equivale entre el 11 por ciento y el 15 por ciento de los casos en el país.

En ese contexto, la Fundación de Alba presentó la campaña “Está en tus manos”, la cual consiste en visibilizar la gran repercusión de la enfermedad en mujeres jóvenes y promover la detección oportuna, a fin de erradicar el mito de que se trata de un padecimiento exclusivo de edades mayores.

Durante la presentación de la campaña, pacientes de cáncer mamario compartieron sus experiencias en un conversatorio junto a especialistas, donde abordaron las barreras emocionales, médicas y sociales que enfrentan las mujeres jóvenes con este padecimiento.

“No fumamos, no tomamos, llevamos una vida saludable y aun así nos pasó. El único factor de riesgo es estar vivas”, aseguró Aurora Solano, mujer diagnosticada con cáncer de mama.

De acuerdo con lo anterior, los especialistas informaron que el 10 por ciento de los casos están relacionados con factores genéticos, a diferencia del resto que corresponde a diversos factores.

Las asistentes concordaron en que uno de los principales barreras es la incredulidad inicial, tanto propia como del entorno, lo que puede postergar la búsqueda de atención médica.

Durante la presentación, la especialista en imagen mamaria, Rubí Espejo, reveló que en una muestra de alrededor de 1,000 biopsias realizadas, 20 por ciento de los casos positivos correspondió a mujeres de 40 años o menos, con ello reafirma la presencia significativa de la enfermedad en ese sector de edad. También mencionó que este tipo de cáncer es caracterizada por ser una de las más agresivas, lo que corrobora su detección temprana.

Asimismo, las pacientes destacaron que uno de los mayores obstáculos es el acceso oportuno a estudios y tratamientos. En en el país, los costos pueden alcanzar entre 300 mil y 500 mil pesos (16 mil 917 y 28 mil 195 dólares), particularmente en etapas avanzadas.

“De nada sirve una detección oportuna si la paciente tarda meses en acceder a tratamiento”, puntualizó una especialista durante el conversatorio.

La exposición fotográfica “Está en tus manos” exhibe testimonios visuales y narrativos de pacientes que buscan poner de manifiesto la enfermedad en mujeres jóvenes y generar conciencia sobre la importancia de la detección oportuna.

Con información de EFE

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