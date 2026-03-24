IMSS Estado de México Oriente afila a más de 500 estudiantes de bachillerato y universidad

IMSS Estado de México

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Estado de México Oriente registró a 545 mil 167 alumnos mexiquenses dentro del Seguro Facultativo Modalidad 32, en el cual se incluye atención individual y colectiva. Gracias a este esquema de seguridad social, las y los estudiantes de nivel medio superior y superior pueden contar con protección médica integral a lo largo de toda su formación académica

Para poder formalizar su afiliación, las y los alumnos acudieron a solicitar su Número de Seguridad Social (NSS) a las tres subdelegaciones administrativas ubicadas en Tlalnepantla de Baz, Ecatepec de Morelos y Los Reyes La Paz.

En el caso de la subdelegación de Tlalnepantla de Baz se contabilizaron 120 escuelas con 175 mil 685 estudiantes, mientras que en la de Ecatepec de Morelos, se registraron 136 instituciones educativas con 164 mil 471 alumnos y en la de Los Reyes La Paz, se atendieron 251 planteles con 205 mil 11 escolares.

Los beneficiarios tienen acceso a prestaciones de asistencia médica, quirúrgica, obstétrica, farmacéutica y hospitalaria, al igual que a las instalaciones de bienestar social. Además, a las mujeres, la institución les otorga atención durante el embarazo, alumbramiento y puerperio, así como seis meses de ayuda en especie durante la lactancia. Asimismo, sus recién nacidos tienen derecho a servicios médicos durante su estancia hospitalaria y la posibilidad de ser inscritos en el Seguro de Salud para la Familia.

El IMSS Estado de México Oriente ratifica que la seguridad social de las y los estudiantes es una prioridad permanente, con cobertura y atención médica oportuna.