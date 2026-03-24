Noroña intenta donar 64 mil pesos a Cuba, pero el envío es rechazado

El senador Gerardo Fernández Noroña se vio envuelto en la conversación pública luego de intentar enviar cerca de 64 mil pesos a Cuba, como respuesta a la convocatoria realizada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para brindar apoyo económico a la isla.

Según la información difundida, el legislador efectuó la operación bancaria; no obstante, el movimiento fue registrado como “devuelto”, lo que significa que los recursos no llegaron a su destino final.

Noroña intenta donar 64 mil pesos a Cuba, pero el envío es rechazado

El envío no pudo completarse

El propio Noroña dio a conocer detalles de la transacción, en los que aprecia que el dinero fue rechazado o retomado por la institución financiera, por lo que el apoyo no se concretó.

Hasta ahora no se han precisado las razones exactas, pero este tipo de transferencias hacia Cuba suelen enfrentar diversas limitaciones por normativas internacionales, lo que podría haber provocado que el dinero fuera regresado.

La misteriosa transferencia de Noroña: hace donativo a Cuba de 64 mil pesos… ¿y salió mal?

La iniciativa desata reacciones

La acción del senador forma parte de un esfuerzo promovido por integrantes afines al movimiento de López Obrador, quienes han planteado enviar recursos a Cuba ante su situación actual.

El caso ha generado opiniones divididas tanto en redes sociales como en el ámbito político, debido al intento de apoyo y al hecho de que la transferencia no se haya realizado con éxito, lo que ha reavivado el debate público sobre el tema.