Monte de Piedad: así lucen por dentro las cajas fuertes donde guardan tus objetos empeñados en la huelga

Así lucen las cajas fuertes o bóvedas del Nacional Monte de Piedad Fotoarte: La Crónica

Mientras la huelga del Nacional Monte de Piedad mantiene cerradas cientos de sucursales en todo el país, una de las mayores preocupaciones de los usuarios sigue creciendo: ¿qué está pasando con los objetos empeñados?

La institución ha sido clara en su postura, pues han señalado que todas las prendas permanecen resguardadas bajo estrictos protocolos de seguridad. Sin embargo, la incertidumbre persiste… y ahora, un vistazo al interior de sus bóvedas comienza a despejar dudas.

¿Cómo son las bóvedas o cajas fuertes del Monte de Piedad?

Lejos de improvisaciones, las bóvedas del Nacional Monte de Piedad están diseñadas con un nivel de seguridad comparable al de instituciones bancarias.

De acuerdo con material difundido en redes sociales, estos espacios funcionan como cajas fuertes de alta seguridad y están construidos con materiales reforzados, ya que cuentan con accesos restringidos

El interior revela una organización meticulosa, ya que cada objeto empeñado se guarda en compartimentos individuales, perfectamente identificados.

Vista de las cajas fuertes o bóvedas del Nacional Monte de Piedad Foto: Medestetica MX

¿Cómo se resguardan las prendas?

De acuerdo con información del Nacional Monte de Piedad y de imágenes difundidas en redes sociales, dentro de las bóvedas, cada prenda sigue un protocolo específico, ya que se almacena en cajones individuales donde cada espacio está numerado.

Además, cuenta con cerraduras independientes y está vinculado directamente al contrato del cliente. Por lo que este sistema permite un control preciso y reduce prácticamente a cero el riesgo de pérdida o robo.

Además, cada sucursal cuenta con su propia bóveda, lo que distribuye el resguardo y refuerza la seguridad general del sistema.

A pesar de las garantías institucionales, la percepción entre usuarios no es completamente positiva, ya que muchos clientes han manifestado preocupación por el tiempo prolongado de la huelga, la imposibilidad de recuperar sus prendas o la falta de acceso físico a las sucursales.

Para responder a estas inquietudes, el Nacional Monte de Piedad ha reiterado que “Sus derechos siempre han estado y estarán plenamente garantizados conforme al contrato de empeño”.

Vista de las cajas fuertes o bóvedas del Nacional Monte de Piedad Foto: Medestetica MX

¿Las prendas están aseguradas?

Sí. Uno de los puntos más importantes es que todos los objetos empeñados cuentan con cobertura de seguro. Esto significa que están protegidos ante cualquier eventualidad y existe respaldo legal del contrato, además de que el cliente mantiene sus derechos intactos.

Además, la institución opera bajo supervisión de la Procuraduría Federal del Consumidor, lo que añade un nivel adicional de respaldo.

¿Cómo recuperar tus prendas empeñadas en el Monte de Piedad?

Si ya terminaste de pagar tu préstamo, tienes varias rutas para intentar recuperar tus objetos:

Reclamo mediante Profeco: Conciliaexprés

Una de las opciones más accesibles es levantar un reclamo en Profeco a través del programa Conciliaexprés. Solo nececitas:

Datos personales completos

Descripción del problema

Información del empeño

Boleta original del empeño

Certificado de que ya terminaste de realizar tus pagos

Este proceso permite iniciar una mediación formal con la institución.

Solicitud directa ante el Tribunal Laboral

Otra alternativa es acudir al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos en CDMX.

Ahí deberás:

Presentar una solicitud por escrito

Comprobar que ya pagaste tu empeño

Boleta original del empeño

Este trámite forma parte del expediente activo del conflicto.

Esperar la reapertura (la opción más común)

Si no tienes prisa legal, también puedes esperar a que termine la huelga.

Cuando eso ocurra:

Podrás recoger tu prenda como de costumbre

No habrá cobro extra por resguardo

Se respetará tu derecho de recuperación

¿Puedo perder mi prenda si no pago?

La respuesta es: No. El Monte de Piedad informó que, aunque las sucursales están cerradas, los contratos de empeño mantienen las mismas condiciones originales, pero con una medida de protección adicional: Se extendieron las fechas de comercialización. Esto significa que:

Tus prendas no pueden pasar a venta

No se subastarán

No se rematarán

No perderás tu derecho a recuperarlas

Durante este periodo extraordinario, ningún artículo empeñado será comercializado, incluso si la fecha de refrendo ya venció. En términos simples: tus cosas están resguardadas.

¿Se siguen generando intereses?

Sí, los intereses pueden acumularse si no pagas, por eso conviene refrendar.

¿Cómo pagar o refrendar si las sucursales están cerradas?

La respuesta es, sí. Puedes hacerlo sin ir físicamente a través de las siguientes maneras:

App o portal Mi Monte

Pagos con referencia en tiendas autorizadas

Transferencias bancarias

Canales digitales de atención

Así, cuando el servicio vuelva a la normalidad, podrás recuperar tu artículo sin cargos extras ni complicaciones.