Perfilan comisiones de Senado aprobar “Plan B” sin modificaciones de fondo en revocación de mandato

Alista Senado ruta legislativa para discutir Plan B electoral de la presidenta Sheinbaum

Sin cambios de fondo respecto a la propuesta original, la madrugada de este martes, circuló el nuevo dictamen del Plan B en materia electoral entre las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado quienes fueron convocadas para las 13: 30 horas a fin de discutirlo y en su caso aprobarlo.

“Les puedo informar que en unas horas circulará el dictamen y la convocatoria a la reunión de las comisiones unidas, para discutir y aprobar el dictamen mañana mismo (hoy) , conforme al artículo 139 del Reglamento del Senado”, informó por la noche del lunes el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el morenista Ignacio Mier

El documento presenta cambios de “técnica parlamentaria” , en materia de revocación de mandato y solo establece una precisión de que será el primer domingo ya sea del de 2027 o de 2028, según corresponda, pero mantiene la indefinición del año para realizar este ejercicio.

El proyecto establece que la revocación de mandato se realizará “el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de ejercicio” y “la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley en la materia”.

De hecho fue esa situación lo que provocó el reclamo del Partido del Trabajo pues está en desacuerdo de que la revocación de mandato sea concurrente con las elecciones del 2027 y que la presidenta Sheinbaum pueda hacer promoción del voto.

Si bien se espera que con su mayoría, Morena apruebe este martes en comisiones el dictamen, será en el pleno donde se le puede complicar pues requiere de mayoría calificada, es decir, al menos 86 de los 128 senadores en caso de que se encuentren todos presentes para aprobar este Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Hasta la noche del lunes, la postura del PT se mantenía sin cambios, al rechazar que el ejercicio de revocación de mandato se realice de manera concurrente con las elecciones intermedias programadas para el primer domingo de junio de 2027, lo que podría anticipar un nuevo punto de tensión al interior del bloque oficialista.

Ello sumado a que el senador del PVEM, Luis Armando Melgar sostiene que no votará a favor de esa iniciativa en los términos que se vuelve a presentar este martes.

SIEMPRE NO EN REGIDORES

La modificación más relevante del Plan B plantea un ajuste en el número de regidores en los municipios, al establecer un rango de entre uno y 15 integrantes, en lugar del esquema anterior que contemplaba de siete a 15, como fue enviado originalmente por la presidenta Sheinbaum.

El PAN en el Senado exhibió las contradicciones de la supuesta austeridad del Plan B que originalmente envió el Ejecutivo pues evidenció que su iniciativa crearía más de mil regidores en municipios que en la actualidad tienen menos de 7 regidores.

“Hay 1,089 municipios de acuerdo al censo del INEGI que tiene menos de siete regidores, es decir, van a ahorrar dinero en 56 municipios, pero van a gastar más dinero en 1,089 municipios, de ese tamaño es la torpeza, la ineptitud de quienes redactan estos documentos”, fustigó el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya.

No obstante, Morena ya ajustó esa contradicción por lo cual las comisiones dictaminadoras ya fueron convocadas este martes a las 13:30 horas con el objetivo de discutir y, en su caso, aprobar el dictamen.