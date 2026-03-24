Profeco realiza monitoreo de precios y calidad de servicio previo a la Copa Mundial FIFA 2026

Profeco realiza monitoreo de precios y calidad de servicio

Anticipándose para la esperada llegada del campeonato mundial de futbol, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha puesto en marcha acciones de monitoreo de precios y servicios a través de su Programa de Verificación y Vigilancia “Copa Mundial FIFA 2026-Mundial Social”.

Este programa inicio el pasado 16 de febrero y hasta el 22 de marzo ha permitido realizar mil 143 asesorías a la población que lo ha requerido y 189 visitas de verificación.

También ha llevado a cabo 110 visitas de vigilancia a establecimientos y monitoreado 21 mil 257 productos alusivos a la justa mundialista.

Las tiendas que están siendo monitoreadas por este programa son de artículos deportivos, suvenires, hoteles, servicios de transporte en general, centros de apuestas, restaurantes, bares, cantinas, arrendadoras de vehículos, agencias de viajes, atracciones turísticas y centros de convenciones.

Todos estos centros están relacionados con el evento deportivo y al turismo que se aproxima con la llegada de este evento.

Se revisa el cumplimiento por parte de proveedores y prestadores de servicios bajo la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) y de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM’s) aplicables con el objetivo de garantizar la legalidad del servicio y el respeto a los derechos de los consumidores.

Entre los aspectos a supervisar se encuentra la correcta calibración de instrumentos de medición utilizados en las transacciones comerciales, como básculas y relojes registradores de tiempo.

Además se han colocado 10 mil 749 preciadores con la intensión de que los precios sean visibles para quienes compran y 2 mil 043 decálogos con sus derechos en áreas de mayor afluencia.

Estas acciones ha sido realizadas en las localidades de Estados como Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Yucatán y la Ciudad de México.

Se pone principal atención en los eventos de “Fan Fest México” oficiales de la “Copa Mundial FIFA 2026” que se desarrollan en las tres ciudades sede: Ciudad de México; Monterrey y Guadalajara.

El Programa de Verificación y Vigilancia “Copa Mundial FIFA 2026-Mundial Social” concluirá el próximo 19 de julio, durante este periodo se pueden denunciar cualquier irregularidad o abuso a través del Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722.