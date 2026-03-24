¿Se tambalea Plan B? “ningún voto está asegurado”: Cantón Zetina

Óscar Cantón Zetina

El dictamen del llamado Plan B en materia electoral no tiene los votos asegurados en el pleno del Senado por lo que su aprobación es incierta derivado de las diferencias que se mantienen al interior de bloque oficialista con el Partido del Trabajo en torno a la revocación de mandato.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, reconoció abiertamente el escenario de incertidumbre y detalló que aunque en comisiones no prevén obstáculos por la correlación de fuerzas, el verdadero reto está en el pleno, donde se requiere mayoría calificada para concretar la reforma constitucional.

“Ningún voto está asegurado”, reconoció e morenista

Cantón Zetina, confió en que se logre la mayoría calificada para sacar adelante ese Plan B de la presidenta Sheinbaum pero dijo desconocer la manera en que votará el PT con lo cual se mantiene la incertidumbre sobre la viabilidad de esa iniciativa.

“Hasta que no se vote en el pleno por mayoría calificada no podrá ser reforma constitucional”, puntualizó.

El legislador explicó que el dictamen mantiene el “espíritu” de la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con ajustes en paridad de género y la definición de límites para la integración de síndicos en los ayuntamientos.

No obstante la iniciativa no contiene cambios de fondo en el apartado de revocación de mandato pues se mantiene la indefinición de fechas y la posibilidad de que la presidenta de la República pueda promocionar y pedir el voto para este ejercicio.

Por ello, Cantón Zetina reconoció que el proceso legislativo aún puede registrar modificaciones de última hora, tanto en comisiones como en el pleno

Las dudas sobre la viabilidad del dictamen se concentran en la postura del Partido del Trabajo (PT), aliado de Morena, que ha manifestado reservas, particularmente en torno al diseño de la revocación de mandato.

El senador de Morena, Saúl Monreal, confirmó que existen diferencias, aunque evitó calificarlas como ruptura. “Hay una diferencia, el tema de la revocación de mandato, ellos no están muy de acuerdo”, señaló.

Monreal subrayó que el objetivo sigue siendo mantener la unidad del bloque conformado por Morena, el Partido Verde y el PT, aunque reconoció que el escenario es “complejo”.

Del lado opositor, el rechazo es contundente. El dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que su bancada votará en bloque contra la reforma.

“Hay un compromiso indeclinable con la defensa de la democracia… estaremos todos presentes para votar en contra”, afirmó, al anticipar que el dictamen “no va a pasar”.

Moreno también abrió la puerta a construir acuerdos con otras fuerzas políticas, incluido el PT, en caso de que se fracture el bloque oficialista.