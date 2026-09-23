Lomelí anuncia cambios en estructura de ingreso y becas de la UNAM (Rogelio Morales Ponce)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) concentrará en una nueva coordinación las principales tareas relacionadas con el ingreso a la institución, así como parte de las funciones vinculadas con becas, con el objetivo de agilizar procesos y reforzar los mecanismos de control, informó el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

Al término de la ceremonia por los 110 años de la Facultad de Química, realizada este miércoles en Ciudad Universitaria, el rector explicó que la modificación de la estructura de la Secretaría General busca reunir en una sola área aspectos centrales del proceso de admisión, entre ellos el diseño y la aplicación de los exámenes.

Lomelí Vanegas señaló que la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) pasará en su totalidad a la nueva dependencia. También se incorporarán algunas áreas de la Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo de Estudios (CEIDE) y de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa.

El rector explicó que esta reorganización permitirá que las becas también sean gestionadas desde la nueva entidad, con la intención de agilizar los procedimientos y mantener una mayor coordinación entre las distintas áreas involucradas.

El nombramiento de la persona que encabezará la coordinación todavía estaba pendiente este miércoles. Lomelí indicó que la definición podría concretarse entre ese día y el jueves y señaló que el doctor Joaquín Narro podría ocupar el cargo.

Buscan mayor control en los procesos de ingreso

Ante la pregunta sobre si la nueva estructura busca evitar irregularidades como las ocurridas anteriormente, el rector respondió que uno de sus propósitos es que los procesos estén más interconectados y cuenten con mayores mecanismos de control.

Como parte de la reorganización también se contempla la creación de un consejo asesor, cuya participación será relevante en decisiones relacionadas con los procesos de admisión. Según explicó Lomelí, este órgano deberá emitir opiniones y aprobar aspectos importantes, entre ellos las modalidades que tendrán los exámenes en el futuro.

Respecto a la permanencia de la doctora Ivonne dentro de la estructura, el rector indicó que sostendría una conversación con ella y señaló que posiblemente tenga otros planes, por lo que el cambio estaría relacionado principalmente con las personas que ocuparán las distintas responsabilidades.

Rector plantea regular, no restringir, celulares





En otro tema, Lomelí Vanegas fue cuestionado sobre la posibilidad de establecer una regulación para el uso de teléfonos celulares en la educación superior.

El rector consideró que se trata de un asunto que la UNAM deberá evaluar, aunque señaló que existen posibilidades de regular el uso de estos dispositivos dentro de las aulas.

Explicó que el tema presenta particularidades en el nivel superior debido a que los estudiantes son, en su mayoría, mayores de edad, pero subrayó que la Universidad sí cuenta con atribuciones para establecer reglas sobre el uso de celulares en los espacios académicos.

Adelantó que la discusión será abordada próximamente. Indicó que la siguiente semana sostendrá una reunión con el Consejo de Inteligencia Artificial de la UNAM, donde prevé comentar el tema.

Cuestionado sobre si la institución se inclinaría por restringir o regular el uso de los teléfonos, el rector manifestó su preferencia por establecer una regulación antes que una prohibición.

“Yo apostaría por la regulación, no por la restricción”, afirmó.