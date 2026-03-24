Vigencia de derechos del ISSSTE: ¿Para qué sirve y cómo verificarla? Conoce cómo tramitar tu vigencia de derechos del ISSSTE en línea o de manera presencial (Imagen hecha con IA)

Si eres derechohabiente del ISSSTE, y te están solicitando una vigencia de derechos, aquí te decimos qué es, para qué sirve, cómo tramitarla y cuáles son los documentos que necesitas para solicitarla.

El trámite para obtener la constancia de vigencia de derechos del ISSSTE puede ser solicitado en línea o de manera presencial, por lo que aquí te decimos todo lo que necesitas saber sobre este documento.

¿Qué es y para qué sirve tramitar tu constancia de vigencia de derechos del ISSSTE?

La vigencia de derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es un documento que acredita que tú y tus beneficiarios tienen derecho a recibir atención médica, así como a seguros y prestaciones.

Pueden solicitar este documento el trabajador o pensionado, un tutor, un tercero con carta poder y algún representante legal.

¿Qué documentos necesito para consultar mi vigencia de derechos?

Si deseas tramitar tu constancia de vigencia de derechos ya sea de manera presencial o en línea, estos son los documentos con los que debes contar:

Identificación oficial (Credencial para votar INE, Pasaporte o Cédula Profesional con fotografía).

En caso de realizar el trámite en línea deberás contar con una cuenta en la Oficina Virtual del ISSSTE (SINAVID).

Paso a paso: Cómo obtener tu vigencia de derechos del ISSSTE por internet

Si decides tramitar tu constancia de vigencia de derechos del ISSSTE en línea, aquí te decimos cuáles son los pasos que debes seguir para obtenerla en minutos:

Ingresar en la Oficina Virtual del ISSSTE (SINAVID) con tu cuenta.

con tu cuenta. Seleccionar en la Oficina Virtual del ISSSTE el módulo de Servicios.

Seleccionar de la opción de constancia de vigencia .

. Seleccionar al derechohabiente de quien se desea expedir la Constancia de vigencia de Derechos.

la Constancia de vigencia de Derechos. Descargar la Constancia de Vigencia de Derechos en formato PDF.

la Constancia de Vigencia de Derechos en formato PDF. Imprimir la Constancia de vigencia de derechos.

¿Cómo tramitar la constancia de vigencia de derechos del ISSSTE de manera presencial?

Si es más cómodo para ti tramitar tu constancia de vigencia de derechos del ISSSTE de manera presencial, aquí te decimos cómo podrás hacerlo:

Acudir al Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas en las Delegaciones Estatales y Regionales del ISSSTE y/o Área Técnica en las Clínicas de Medicina Familiar del ISSSTE más cercana a tu domicilio.

más cercana a tu domicilio. Solicitar la expedición de la constancia de vigencia.

Recuerda que independientemente de la modalidad en la que tramites la constancia, esta tiene una vigencia de 60 días.