Balompié con fuerza femenina es distinguido por diputadas

En el marco de la Copa Mundial de Futbol, la Comisión de Deporte, que preside la diputada emecista Paola Michell Longoria López, realizó la ceremonia de Izamiento de la bandera en el Palacio Legislativo de San Lázaro, acompañada por la banda femenil de la Secretaría de la Defensa Nacional.

También, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Longoria López señaló que el Izamiento de la bandera nacional representa un momento simbólico de orgullo y responsabilidad, al recordar la lucha de las mujeres que han abierto camino en el deporte. “El deporte femenil en México es hoy sinónimo de talento, disciplina y orgullo nacional”.

La legisladora reconoció a las futbolistas, pioneras y atletas presentes por su papel en la transformación del deporte, subrayando que desde la Comisión de Deporte se impulsarán acciones para garantizar mayor igualdad, visibilidad y oportunidades para las mujeres.

Dejó en claro que el avance del deporte femenil es resultado del esfuerzo y la perseverancia de generaciones de mujeres que rompieron barreras, por lo que reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo desde el ámbito legislativo las condiciones para que niñas y jóvenes puedan desarrollarse plenamente en el deporte y alcanzar sus sueños.

En tanto, la diputada Sandra Anaya Villegas de Morena expresó su reconocimiento a la presidenta de la Comisión por impulsar este homenaje a mujeres que han marcado la historia del fútbol femenil en México. Destacó que su lucha abrió camino para nuevas generaciones, porque hoy las mujeres no están solas, sino acompañadas por un esfuerzo legislativo que busca respaldarlas y fortalecer su desarrollo.

“Aún existen retos importantes, como la desigualdad salarial en el deporte”, por lo que reiteró su voluntad de continuar legislando a favor del fútbol y del deporte femenil en general”, dijo Anaya, quien agregó que en el mes de la mujer es fundamental visibilizar estos desafíos y trabajar para garantizar mejores condiciones y oportunidades para todas.

La presidenta de la Liga MX femenil, Mariana Gutiérrez Bernárdez, afirmó que el reconocimiento a mujeres deportistas representa un acto de justicia y visibilización a su esfuerzo, al destacar que su trayectoria ha sido clave para abrir camino a nuevas generaciones. Reiteró que desde la Comisión de Deporte se continuará impulsando una agenda que garantice igualdad de oportunidades, mayor apoyo institucional y condiciones dignas para el desarrollo del deporte femenil en México.

Guadalupe Tovar Ugalde, en representación de las atletas femeniles, recordó los inicios del fútbol femenil en México, cuando, sin apoyos ni reconocimiento, representaron al país con la única convicción de ganar. Destacó que, pese a su juventud y a las adversidades, lograron un histórico tercer lugar en el primer mundial y posteriormente consolidaron un movimiento que llenó estadios y abrió camino para las nuevas generaciones.

También estuvo la periodista deportiva Marion Reimers que destacó que el reconocimiento a las pioneras del fútbol femenil representa un acto de justicia histórica, al honrar a una generación que jugó con valentía y pasión cuando no existían apoyos ni condiciones. Subrayó que su legado trasciende los resultados deportivos, al haber sembrado las bases para el crecimiento del fútbol femenil en México.

Durante la ceremonia se realizó la entrega de reconocimientos a futbolistas profesionales, mundialistas y figuras históricas del balompié femenil, así como a atletas olímpicas, en un esfuerzo por visibilizar su trayectoria y contribución al deporte nacional.