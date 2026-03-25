Beca Benito Juárez de abril 2026: calendario de pagos por letra

Beca Benito Juárez 2026: ¿Hasta cuándo me puedo registrar para recibir el apoyo económico? Conoce hasta cuándo podrás registrarte para la Beca Benito Juárez, sus requisitos y los pasos para completarla (Gobierno de México)

Abril ya está a la vuelta de la esquina y con él llega uno de los temas más buscados por millones de estudiantes y familias en México: el pago de la Beca Benito Juárez.

Pero más allá del depósito, hay dudas recurrentes que cada mes vuelven a surgir: ¿cuándo cae el dinero?, ¿cómo se organiza el calendario?, ¿por qué algunos cobran antes que otros?

Aquí te explicamos, paso a paso, lo que realmente debes saber sobre los pagos que se efectruarán durante el mes de abril.

¿Cómo quedará el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez?

El calendario de pagos de la Beca Benito Juárez se basa en un sistema escalonado por orden alfabético, tomando en cuenta la primera letra del apellido paterno de los beneficiarios.

Esto significa que los depósitos no se hacen todos al mismo tiempo, sino que se distribuyen a lo largo del mes para evitar saturaciones en el sistema bancario y, por tanto, el calendario TENTATIVO queda de la siguiente manera:

Miércoles 1 de abril : apellidos con letra A.

: apellidos con letra A. Jueves 2 de abril : apellidos con letra B.

: apellidos con letra B. Viernes 3 de abril : apellidos con letra C.

: apellidos con letra C. Lunes 6 de abril : apellidos con letra C.

: apellidos con letra C. Martes 7 de abril : apellidos con letras D, E, F.

: apellidos con letras D, E, F. Miércoles 8 de abril : apellidos con letra G.

: apellidos con letra G. Jueves 9 de abril : apellidos con letra G.

: apellidos con letra G. Viernes 10 de abril : apellidos con letras H, I, J, K.

: apellidos con letras H, I, J, K. Lunes 13 de abril : apellidos con letra L.

: apellidos con letra L. Martes 14 de abril : apellidos con letra M.

: apellidos con letra M. Miércoles 15 de abril : apellidos con letra M.

: apellidos con letra M. Jueves 16 de abril : apellidos con letras N, Ñ, O.

: apellidos con letras N, Ñ, O. Viernes 17 de abril : apellidos con letras P, Q.

: apellidos con letras P, Q. Lunes 20 de abril : apellidos con letra R.

: apellidos con letra R. Martes 21 de abril : apellidos con letra R.

: apellidos con letra R. Miércoles 22 de abril : apellidos con letra S.

: apellidos con letra S. Jueves 23 de abril : apellidos con letras T, U, V.

: apellidos con letras T, U, V. Viernes 24 de abril: apellidos con letras W, X, Y, Z.

Sin embargo, habrá que esperar a que el Gobierno Federal y la Secretaría del Bienestar publiquen el calendario oficial.

¿Dónde y cómo se recibe el dinero?

Los apoyos se depositan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, lo que permite a los beneficiarios:

Retirar efectivo

Pagar servicios

Realizar compras

Sin necesidad de intermediarios

¿Cuáles son los requisitos para recibir la tarjeta del Banco del Bienestar?

En caso de ser menor de edad, deberás presentar la siguiente documentación vigente en original y copia:

Identificación oficial de tu padre, madre o tutor.

de tu padre, madre o tutor. Una identificación oficial del beneficiario de la beca , la cual puede ser una credencial escolar, pasaporte, documento migratorio o credencial con fotografía de servicios médicos de una institución pública.

, la cual puede ser una credencial escolar, pasaporte, documento migratorio o credencial con fotografía de servicios médicos de una institución pública. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

En caso de ser mayor de edad, se te requerirá la misma documentación, a excepción de la identificación del padre o madre o tutor.

¿De cuánto es el apoyo de la Beca Benito Juárez?

El programa Becas para el Bienestar Benito Juárez abarca tres niveles educativos y los montos se ajustan dependiendo del nivel escolar:

Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria)

Monto: $1,750 pesos bimestrales

Entregados a través de la Beca Universal para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica

Se otorga a familias con hijos inscritos en escuelas públicas prioritarias.

Educación Media Superior (preparatoria o bachillerato)

Monto: $1,900 pesos bimestrales

Aplicación para estudiantes en modalidad escolarizada de planteles públicos.

El apoyo es individual , no familiar.

Educación Superior (universidad)