Caso Julio Ibáñez en Sudáfrica: reportan que el periodista de TUDN está detenido

Julio Ibáñez El periodista de TUDN habría sido detenido mientras realizaba una transmisión en vivo en sus redes sociales.

Un nuevo caso de detención internacional estaría ocurriendo en estos momentos con el periodista mexicano de TUDN, Julio Ibáñez. ‘El Profe’ habría sido detenido mientras realizaba una cobertura en Sudáfrica de la Selección de Futbol, que será rival de México en la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA en la inauguración de este 11 de junio.

¿Qué pasó con Julio Ibáñez y qué se sabe de su supuesta detención en Sudáfrica?

Este miércoles 25 de marzo, Carlos Ponce publicó en su columna del Diario Récord que el reportero, que habitualmente cubre al América en México, se encontraba dándole seguimiento a una de las selecciones que estará enfrentando ‘El Tri’ en la Copa del Mundo, cuando fue detenido en su hotel mientras realizaba una transmisión en vivo.

Esto habría ocurrido el pasado miércoles 18 de marzo, fecha desde la que se encontraría detenido, presuntamente por haber utilizado un dron en una zona restringida, aunque no hay detalles oficiales de lo ocurrido hasta el momento ni por parte de las autoridades sudafricanas ni por parte de TUDN.

Las últimas publicaciones en sus redes sociales son del día 18 de marzo o anteriores, pues no hay ningún posteo después de esta fecha.