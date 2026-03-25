Inicia Programa Mexicano de Supercómputo con nuevos insumos para modelos meteorológicos

Inicia Programa Mexicano de Supercómputo

Este miércoles 25 de marzo dio inicio el Programa Mexicano de Supercómputo, una colaboración entre la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) e investigadores del Barcelona Supercomputing Center (BSC) en España.

Las operaciones arrancaron con la inauguración de un protocolo de investigación climatológica con el propósito de mejorar la predicción meteorológica en nuestro país.

Los datos que actualmente generan las redes de estaciones meteorológicas y climáticas no siempre están distribuidos de manera uniforme, es por eso que la implementación de este nuevo protocolo es importante, pues permitirá tener mayor resolución espacial y temporal para la implementación en modelos de pronóstico y análisis de eventos extremos en México.

México podrá procesar millones de datos con la supercomputadora MareNostrum 5 que tiene capacidad para realizar 314.000 billones de cálculos por segundo, lo que permitirá acelerar el desarrollo de análisis de datos.

Bajo esta coordinación y en un esquema que garantiza la integridad de los datos, una unidad de análisis del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) trabajará en las instalaciones del BSC.

La información que se genere con este proyecto será pública y gratuita, lo que permite que otras dependencias del gobierno, instituciones académicas y centros de investigación la utilicen para distintos fines que beneficien a la población.