Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Cuándo es el próximo pago?

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro continúa en 2026 con la entrega de apoyos económicos mensuales para miles de aprendices en todo el país. Si eres beneficiario o estás por ingresar, es importante conocer cuándo se deposita el próximo pago.

Fecha del próximo depósito Jóvenes Construyendo el Futuro 2026

De acuerdo con el calendario del programa, el pago se realiza el día 28 de cada mes, por lo que el siguiente depósito está programado para:

28 de marzo de 2026

En caso de que la fecha caiga en fin de semana o día inhábil, el depósito puede reflejarse ligeramente antes o después, aunque normalmente se respeta ese día.

Calendario de pagos Jóvenes Construyendo el Futuro 2026

El esquema de depósitos se mantiene fijo durante el año. Estas son algunas de las próximas fechas:

• Marzo: 28

• Abril: 28

• Mayo: 28

• Junio: 28

Esto permite a los beneficiarios organizar sus finanzas con anticipación.

¿De cuánto es el apoyo Jóvenes Construyendo el Futuro 2026?

En 2026, los aprendices reciben un apoyo mensual de aproximadamente 9,582 pesos, equivalente al salario mínimo vigente, además de contar con seguro médico del IMSS.

¿Cómo consultar el pago Jóvenes Construyendo el Futuro 2026?

Para verificar si el depósito ya fue realizado, puedes:

• Revisar tu saldo en la app del programa

• Consultar en cajeros del Banco del Bienestar

• Ingresar a la plataforma oficial