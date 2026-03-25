Los mejores descuentos para adultos mayores con INAPAM en Semana Santa

Durante las vacaciones de Semana Santa 2026, las personas adultas mayores con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) pueden acceder a una amplia variedad de descuentos en todo el país, especialmente en rubros clave como transporte, salud y consumo básico.
Transporte: el beneficio más importante en vacaciones
Uno de los descuentos más aprovechados en Semana Santa es el de transporte, ideal para viajar dentro del país.
• Descuentos de hasta el 50% en autobuses foráneos
• Aplica en líneas como ADO, ETN, Primera Plus y Turistar
• Requisito: presentar credencial vigente al comprar el boleto
Además, algunas aerolíneas y servicios de transporte también ofrecen tarifas preferenciales si se menciona el uso de la credencial INAPAM.
- Vuelos Nacionales (15%): Aeroméxico ofrece 15% en tarifas nacionales (Clásica, AM Plus, Premier) vía Call Center. Volaris ofrece membresía v.club gratis y Mexicana hasta 20%.
Salud: consultas y medicamentos más baratos
En temporada vacacional, también es común que adultos mayores aprovechen servicios médicos:
• Descuentos de 10% a 50% en consultas médicas
• Rebajas en farmacias y medicamentos
- Farmacias: 5%-10% en Farmacias Similares y 5%-7% en Farmacias San Pablo.
Supermercados y alimentos
El ahorro en compras diarias también es clave:
- Promociones en productos de canasta básica
- Beneficios en supermercados como Walmart y otros afiliados
- Panaderías: El Globo ofrece 10% en pan y hasta 20% en pasteles.
- Restaurantes: Descuentos del 10% al 15% en establecimientos de la CDMX como Chilpa, Curado y Green bar.
Servicios y pagos
Aunque no son exclusivos de Semana Santa, estos descuentos ayudan en estas fechas:
• Hasta 50% en predial y agua en algunos municipios
• Descuentos en servicios legales y trámites
Importante: no existe descuento en el recibo de luz de la CFE con INAPAM
Cultura y recreación
Para quienes buscan opciones sin gastar mucho:
- Entradas gratis o con descuento en museos, parques y centros culturales
- Hospedaje y Recreación: Descuentos en hoteles afiliados y 50% de descuento en Centros Vacacionales del IMSS.
Tip para Semana Santa
Para aprovechar al máximo los descuentos:
- Llevar siempre la credencial INAPAM original
- Preguntar antes si el establecimiento está afiliado
- Planear compras y viajes con anticipación