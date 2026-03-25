Los mejores descuentos para adultos mayores con INAPAM en Semana Santa

Durante las vacaciones de Semana Santa 2026, las personas adultas mayores con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) pueden acceder a una amplia variedad de descuentos en todo el país, especialmente en rubros clave como transporte, salud y consumo básico.

Transporte: el beneficio más importante en vacaciones

Uno de los descuentos más aprovechados en Semana Santa es el de transporte, ideal para viajar dentro del país.

• Descuentos de hasta el 50% en autobuses foráneos

• Aplica en líneas como ADO, ETN, Primera Plus y Turistar

• Requisito: presentar credencial vigente al comprar el boleto

Además, algunas aerolíneas y servicios de transporte también ofrecen tarifas preferenciales si se menciona el uso de la credencial INAPAM.

Vuelos Nacionales (15%): Aeroméxico ofrece 15% en tarifas nacionales (Clásica, AM Plus, Premier) vía Call Center. Volaris ofrece membresía v.club gratis y Mexicana hasta 20%.

Salud: consultas y medicamentos más baratos

En temporada vacacional, también es común que adultos mayores aprovechen servicios médicos:

• Descuentos de 10% a 50% en consultas médicas

• Rebajas en farmacias y medicamentos

Farmacias: 5%-10% en Farmacias Similares y 5%-7% en Farmacias San Pablo.

Supermercados y alimentos

El ahorro en compras diarias también es clave:

Promociones en productos de canasta básica

Beneficios en supermercados como Walmart y otros afiliados

Panaderías: El Globo ofrece 10% en pan y hasta 20% en pasteles.

Restaurantes: Descuentos del 10% al 15% en establecimientos de la CDMX como Chilpa, Curado y Green bar.

Servicios y pagos

Aunque no son exclusivos de Semana Santa, estos descuentos ayudan en estas fechas:

• Hasta 50% en predial y agua en algunos municipios

• Descuentos en servicios legales y trámites

Importante: no existe descuento en el recibo de luz de la CFE con INAPAM

Cultura y recreación

Para quienes buscan opciones sin gastar mucho:

Entradas gratis o con descuento en museos, parques y centros culturales

Hospedaje y Recreación: Descuentos en hoteles afiliados y 50% de descuento en Centros Vacacionales del IMSS.

Tip para Semana Santa

Para aprovechar al máximo los descuentos: