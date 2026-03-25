Reciben morenistas con gritos de “¡Morón!“ a Grecia Quiroz en el Senado

La presidenta del municipio de Uruapan, Grecia Quiroz en el salón de plenos del Senado

“¡Mooorón, Mooorón,.!” explotaron en referencia senadores en su mayoría de Morena al notar la presencia en el salón de pleno de la Cámara Alta de la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz García, quien ha señalado al senador de Morena , Raúl Morón como uno de los posibles autores intelectuales del asesinato de su esposo.

Quiroz no se inmutó y solo sonrió.

“Pues quizá ellos en su forma de hacer la política, como saben hacerla, por quererme incomodar o por quererme hacer sentir mal, la realidad es que no vengo a verlo a él, no me interesa absolutamente nada que tenga que ver con él”, dijo em referencia a Morón

La viuda de Carlos Manzo acudió a la Cámara Alta invitada por el senador de Morena Emmanuel Reyes Carmona para participar en la premiación del evento “100 Mujeres destacadas, que son líderes en América Latina”.

Quiroz García, reiteró no tener nada personal con el senador Raúl Morón o el diputado Leonel Godoy, pero nuevamente exigió que no se descarte la línea política del asesinato Carlos Manzo.

“No se debe de dejar de lado la investigación en cuanto a la línea política por lo que Carlos en vida dijo directamente hacia ellos, yo jamás, o no me atrevería a señalarlos de manera asertiva o confirmando algo, sin embargo es una línea que yo he pedido a la fiscalía que no debe de dejar de lado porque sabemos a quiénes les estorbaba Carlos”, estableció

NO SE DESCARTA

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, confirmó que se encuentra en proceso de valoración para contender por la gubernatura de Michoacán rumbo a 2027 aunque dejó claro que de ser el caso sólo lo haría encabezando el “Movimiento de Sombrero”.

“Estamos haciendo una valoración con el movimiento, como ustedes saben no son tiempos electorales y mucho menos, hay muchos de ellos que ya están desesperados queriendo participar o queriéndose hacer los protagonistas que ellos van a ser, hay que dejarle esa decisión a la gente…”

“Si nosotros tomamos una decisión va ser bajo el movimiento independiente del sombrero…”

Finalmente agradeció la seguridad enviada a su municipio por parte del gobierno federal.

“Ha habido respaldo para el municipio de Uruapan, habido respaldo hacia mi persona mandaron seguridad, hay seguridad del ejército en el municipio, hay seguridad de la Guardia Nacional, y yo agradezco este apoyo porque la realidad es que el municipio lo necesita”, estableció