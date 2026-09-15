Pemex concluye reparación de ducto submarino en el campo Ek-Balam

Petróleos Mexicanos informó que concluyó los trabajos de reparación de la sección dañada de un ducto submarino ubicado en el campo Ek-Balam, luego de instalar una envolvente metálica especializada para atender la afectación registrada en la infraestructura.

Como parte de estas labores, la empresa realizó las pruebas correspondientes de resistencia a la presión interna del ducto. Pemex señaló que los resultados obtenidos fueron satisfactorios, por lo que dio por atendida esta etapa de los trabajos de reparación.

Durante la atención del incidente se mantuvo la intervención del Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME) de la Región Marina Noreste, en coordinación con la Secretaría de Marina y distintas instituciones del Gobierno Federal.

Para las labores de respuesta se desplegaron los recursos humanos y materiales necesarios con el objetivo de contener hidrocarburos y mantener una vigilancia permanente en la zona. El monitoreo se realizó tanto en el área de plataformas marinas como en la línea de costa del Golfo de México.

Pemex indicó que, durante este seguimiento, no se identificó riesgo de que hidrocarburos arribaran a las costas, mientras continuaron las acciones de vigilancia relacionadas con la atención del incidente.

La empresa petrolera informó que dará continuidad al programa de inspección y confiabilidad de sus ductos e instalaciones, como parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad de su personal y de sus operaciones.

Asimismo, Pemex señaló que este programa contempla la protección del medio ambiente y mantiene como prioridad la atención a las comunidades, como parte de las medidas que desarrolla en torno a sus instalaciones y operaciones petroleras.