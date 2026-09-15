Binomio canino descubre más de una tonelada de café contaminado con cacaína en el AICM

Un perro detector de drogas tras identificar la cocaína contenida en paquetes de café (Especial)

Aseguran droga en el AICM — Durante una revisión de rigor a cargamentos que llegan a las aduanas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), un binomio canino descubrió café contaminado con cocaína, lo que permitió asegurar una tonelada de la carga ilícita, reportó el Gabinete de Seguridad federal.

La dependencia destacó a través de un comunicado en su cuenta de la red social X, que la carga decomisada había sido declarada como café en tránsito internacional.

Granos de café contaminados con la droga detectada en el AICM (Especial)

En su comunicado, la dependencia resalta que un embarque internacional declarado como café tostado y molido se encontraba dentro de más de 3 mil bolsas y que tras una revisión se descubrió que estaba contaminado con presunta cocaína base, con un peso de mil 77 kilos de la sustancia.

Mediante labores de control, vigilancia, revisión no intrusiva, en el @AICM_mx, elementos de @SEMAR_mx y @AduanasMx, con apoyo de un binomio canino, detectaron un cargamento de tránsito internacional declarado como café, con un peso aproximado de una tonelada, contaminado con cocaína. Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad fortalecen los mecanismos de vigilancia para impedir el tráfico internacional de drogas y proteger la legalidad de las operaciones de comercio exterior. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 15, 2026

El gabinete de Seguridad reportó que “con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad fortalecen los mecanismos de vigilancia para impedir el tráfico internacional de drogas y proteger la legalidad de las operaciones de comercio exterior”, señala el mensaje.

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