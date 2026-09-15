Morena nombra a Julieta Ramírez como coordinadora en BC; pide organización ante agresiones a soberanía

Julieta Ramírez La legisladora de Morena será la coordinadora del partido en Baja California, lo que la vuelve la virtual candidata. (Mario Jasso)

Después de una cerrada contienda, la senadora con licencia Julieta Ramírez Padilla fue designada como nueva coordinadora de Morena en Baja California, con lo que se coloca en la antesala de convertirse en candidata de ese partido rumbo al proceso electoral de 2027, cuando se renovará la gubernatura de la entidad.

Con ello, Ramírez Padilla, cercana a la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, dejó en el camino a Ismael Burgueño Ruiz, quien protagonizó una cerrada competencia con la senadora con licencia, que finalmente se quedó con el cargo.

Ramírez Padilla nació en Mexicali el 2 de marzo de 1995. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), cuenta con estudios en la Universidad Complutense de Madrid y en la UNAM, además de haberse desempeñado como senadora con licencia y ser una figura cercana a la gobernadora Marina del Pilar.

Llama a la unidad y a defender la soberanía nacional

Envuelta en la polémica en las últimas semanas por una presunta revocación de su visa estadounidense y por la difusión de audios filtrados sobre una supuesta cooperación con autoridades del vecino país, Julieta Ramírez convocó a la unidad y a la organización frente a las agresiones recurrentes contra la soberanía nacional.

“Frente a la fabricación de mentiras, frente a la desinformación y a la guerra sucia, la respuesta es organización. Frente a las amenazas externas, el injerencismo y la traición a la patria, la respuesta es organización. Debemos organizarnos en cada rincón de Baja California para que ahí se defienda, en todos nuestros rincones, la soberanía y la transformación junto al pueblo”, arengó.

En presencia de los contendientes por la coordinación estatal, entre ellos Ismael Burgueño, Ramírez Padilla convocó a la unidad y a superar el proceso interno, pues advirtió que el reto que tienen por delante requiere de todo el movimiento unido y organizado.

“Esta encomienda nos requiere a todas y todos, unidos y organizados, y en Morena toda persona honesta y de buen corazón que busque servir y no servirse es bienvenida a este proyecto de transformación”, estableció.

“No nos une el poder por el poder”

La nueva coordinadora estatal llamó a la congruencia y al respeto de los principios del movimiento, al recordar que a Morena no lo une la búsqueda del poder por el poder.

“Nos unen las causas y la lucha por el bienestar de nuestro pueblo. Para eso estamos aquí. Llegamos para reemplazar la soberbia y la prepotencia por el servicio y el amor al pueblo. Llegamos para acabar con los lujos y privilegios”, estableció.

Baja California, “trinchera” en defensa de la soberanía

La coordinadora morenista recalcó que Baja California debe erigirse como una trinchera principal en defensa de la soberanía nacional.

“Que se oiga fuerte y que se oiga lejos. México es un país libre y soberano. En México, quien manda es el pueblo y nadie más”, aseveró, en alusión a la presunta intervención del gobierno de Estados Unidos en México en materia de justicia.

Finalmente, se comprometió a trabajar sin descanso, mantener siempre los pies sobre la tierra y defender los principios del movimiento.

“Lucharé siempre por combatir las peores prácticas de la vieja política neoliberal. Yo no miento, no robo y no traicionaré nunca al pueblo”, aseveró.