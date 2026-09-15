Detienen a Said “N” comisario de Xaltianguis por homicidio de elemento de la GN

Said “N”, comisario de Xaltianguis

Said “N”, comisario municipal de Xaltianguis, Guerrero, fue detenido este 15 de septiembre por su presunta implicación en el homicidio de un elemento activo de la Guardia Nacional y de otras tres personas ocurrido el pasado 5 de septiembre.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que la captura se realizó como resultado de trabajos de investigación desarrollados por personal de la Guardia Nacional y del Ejército, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

El caso está relacionado con la privación de la vida de Eduardo N, elemento activo de la Guardia Nacional, quien fue localizado sin vida junto con otras tres personas en la carretera Tierra Colorada-Plan de Lima, en Guerrero.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional, los hechos ocurrieron el 5 de septiembre, por lo que las autoridades continuaron con las investigaciones para identificar a las personas presuntamente relacionadas con el caso.

Como parte de estas indagatorias se obtuvo una orden de aprehensión contra Said “N”, quien se desempeñaba como comisario municipal de Xaltianguis, misma que fue cumplimentada este martes por las autoridades federales y estatales.

Puesta a disposición

La detención fue realizada por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, con la participación de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, derivado de los trabajos de investigación relacionados con el homicidio.

La Sedena señaló que la aprehensión se efectuó con estricto apego a la ley y con pleno respeto a los derechos humanos.

Tras su captura, Said “N” será puesto a disposición del Juez de Control que lo requiere, quien será la autoridad encargada de determinar su situación jurídica conforme a derecho.

La dependencia federal indicó que será la autoridad judicial la que determine lo correspondiente dentro del procedimiento, luego de la presentación del imputado ante el órgano jurisdiccional.