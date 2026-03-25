Semana Santa 2026: ¿se paga doble si me toca trabajar? Esto es lo que dice la Ley Federal del Trabajo

Cada año, cuando se acerca la Semana Santa 2026, surgen las mismas ganas de vacacionar y dejar las oficinas medio vacías; sin embargo, la Ley Federal del Trabajo (LFT) tiene otros planes.

La realidad es que, por desgracia para muchos, ni Jueves Santo, ni Viernes Santo o el Sábado de Gloria son días de descanso obligatorio en México.

Esto significa que:

Las empresas no están obligadas a darte esos días libres

Tampoco deben pagarte doble ni triple si trabajas

Así es, legalmente, es un día laboral normal, pues la ley no contempla la Semana Santa como feriado oficial, ya que se trata de una conmemoración religiosa y no cívica.

¿Por qué muchos sí descansan en Semana Santa?

Aunque no es obligatorio, muchas empresas tienen el buen gesto de sí otorgar descanso en Jueves Santo y Viernes Santo, pero por razones muy distintas a la ley:

Costumbre empresarial

Acuerdos sindicales

Negociaciones con el patrón

Tomarse a cuenta de vacaciones

Conveniencia empresarial por baja actividad

Estudiantes y docentes sí tienen vacaciones

Mientras millones de trabajadores siguen en modo oficina, los estudiantes y docentes hacen una pausa total. Para 2026, el calendario escolar marca vacaciones de Semana Santa del 30 de marzo al 10 de abril, con regreso a clases el 13 de abril.

¿Cuáles SÍ son días de descanso obligatorio en 2026?

Si lo que buscas es descanso garantizado (y pago triple si trabajas), estos son los días que realmente importan según la LFT:

1 de enero – Año Nuevo

– Año Nuevo Primer lunes de febrero – Constitución

– Constitución Tercer lunes de marzo – Natalicio de Benito Juárez

– Natalicio de Benito Juárez 1 de mayo – Día del Trabajo

– Día del Trabajo 16 de septiembre – Independencia

– Independencia Tercer lunes de noviembre – Revolución Mexicana

– Revolución Mexicana 25 de diciembre – Navidad

En estas fechas sí aplica la regla de: si trabajas, deben pagarte triple.