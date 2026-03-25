Vivienda del Bienestar para jóvenes de 20 a 35 años: requisitos y registro Conoce cuáles son los requisitos para acceder a la Vivienda del Bienestar para jóvenes de 20 a 35 años en 2026 (Imagen hecha con IA)

Con el programa Vivienda del Bienestar, ser joven no es un impedimento para tener una vivienda, por lo que aquí te decimos cuáles son los requisitos y cómo registrarte.

El programa Vivienda del Bienestar para jóvenes de 20 a 35 años es una estrategia del Gobierno de México, implementada por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), junto con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para garantizar el derecho a una vivienda adecuada a las personas de esa edad.

Con Vivienda del Bienestar para jóvenes de 20 a 35 años podrás adquirir un hogar de al menos 60 m2, con el beneficio de pagarlo a través de mensualidades accesibles, lo que te permite comenzar a construir tu patrimonio.

¿Cuáles son los requisitos del programa Vivienda del Bienestar para jóvenes de 20 a 35 años?

El principal requisito para ser parte del programa Vivienda del Bienestar es no tener un ingreso familiar mayor a $17,000 pesos y no tener casa propia, además de los siguientes requerimientos:

Tener 6 meses de antigüedad en tu trabajo

Ganar entre 1 y 2 salarios mínimos

No tener crédito hipotecario vigente con Infonavit

¿Cómo inscribirse al programa de Vivienda del Bienestar?

Para registrarte en el programa Vivienda del Bienestar para jóvenes de 20 a 35 años solo tienes que ingresar al sitio web de Infonavit e iniciar sesión en “Mi Cuenta Infonavit” con tu Número de Seguridad Social (NSS).

Dentro del sitio, podrás ingresar la información necesaria para proceder con el registro del programa de Vivienda del Bienestar.

Asimismo, podrás visitar tu Centro de Servicio Infonavit más cercano, en caso de contar con alguna duda concreta sobre este programa y ellos te orientarán.

Recuerda que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) tiene otras modalidades del programa Vivienda del Bienestar, a las cuales puedes acceder si eres derechohabiente de Fovissste, Pemex, ISSFAM o algún otro instituto estatal o municipal de vivienda.

Para conocer los requisitos propios de cada modalidad, puedes consultarlo en la página oficial de Conavi, en donde podrás enterarte de todos los créditos que ofrece y averiguar cuál se adecua mejor a tus necesidades.